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Опрос: более 60% жителей Украины назвали военные действия в Донбассе главной проблемой страны
07 мая 2018, 22:24 • 29 • Украина
Согласно опросу, проведённому Киевским международным институтом социологии, более 60% респондентов назвали конфликт на юго-востоке Украины самой острой проблемой государства, 33,5% недовольны нехваткой рабочих мест, а 31,9% пожаловались на низкий уровень зарплат и пенсий.
globallookpress.com © Michael Forster Rothbart
Об этом сообщает РИА Новости.
По данным опроса, 75,3% украинцев считают, что руководство ведёт страну в неправильном направлении. Согласны с политикой действующего правительства лишь 10,4% респондентов.
В опросе приняли участие более двух тысяч совершеннолетних жителей Украины по всей территории страны в период с 5 по 19 апреля.
Ранее стало известно, что, согласно опросу, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко является лидером президентского рейтинга на Украине.
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