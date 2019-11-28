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Опрос: 74% украинцев поддержали снятие неприкосновенности с Порошенко

28 ноября 2019, 17:09  •  50 • Украина
Снятие неприкосновенности с бывшего президента Украины и депутата Верховной рады Петра Порошенко поддерживают 74% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.
 
globallookpress.com
 

Опрошенным, в частности, предложили оценить заявление замглавы фракции «Слуга народа» Александра Корниенко, что депутаты Рады поддержат снятие неприкосновенности с Порошенко при вынесении этого вопроса на голосование.

74% граждан Украины поддержали эту инициативу и 21%, соответственно, негативно оценили предложение.

В телефонном интервью приняли участие 1500 украинцев старше 18 лет, отобранные с помощью метода случайного поиска.

В середине ноября ГБР направило в Генпрокуратуру Украины уведомление о подозрении Порошенко, а в Верховную раду — запрос о предоставлении согласия на привлечение его к уголовной ответственности.

Порошенко назвал подобные обвинения «российским заказом» и «феерической глупостью».

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