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Опрос: 59% украинцев считают ситуацию в стране критической

21 декабря 2018, 14:24  •  40 • Украина
По данным опроса, проведённого Институтом социологии НАН Украины при поддержке фонда «Демократические инициативы» имени Кучерива, большая часть населения страны также не ожидает улучшения жизни в наступающем году.
 
©Jaap Arriens globallookpress.com
 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что 59% опрошенных считают политическую ситуацию в стране напряжённой, 27,8% — критической.

По мнению 46,2% респондентов, наиболее подходящим для описания сложившейся на Украине ситуации подходят слова: «Терпеть наше тяжёлое положение уже невозможно».

Также 52,1% участников опроса полагают, что в 2019 году качество их жизни не улучшится. 

Ранее издание «Укринформ» со ссылкой на опрос, проведённый Центром Разумкова, сообщало, что среди опрошенных молодых людей в возрасте до 29 лет доля желающих уехать с Украины составляет 47% (против 38% тех, кто этого не планирует).

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