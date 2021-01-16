«Определённая преемственность курса»: в Германии избран новый глава партии ХДС

Новым председателем правящей в Германии партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) избран глава федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. За его кандидатуру в ходе онлайн-съезда партии проголосовал 521 человек. По мнению немецких СМИ, Лашет может стать возможным кандидатом на пост канцлера Германии на предстоящих в сентябре выборах. Как считают эксперты, России от нового главы ХДС следует ожидать достаточно стабильного продолжения диалога.

Новым председателем правящей в Германии партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) избран глава федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.

За его кандидатуру в ходе онлайн-съезда партии проголосовал 521 человек, ещё 466 делегатов поддержали его соперника, бывшего лидера фракции Фридриха Мерца.

В первом туре Лашет набрал 380 голосов, Мерца поддержали 385 человек.

На пост главы партии также претендовал председатель комитета бундестага по международным делам Норберт Рёттген, однако он выбыл из борьбы по результатам первого тура, набрав 224 голоса.

После победы Лашет выступил с речью, в которой поблагодарил членов партии за оказанное доверие, а своих оппонентов Мерца и Рёттгена — за честную избирательную кампанию.

Как отмечают немецкие СМИ, Лашет единственный из кандидатов имеет опыт управления крупным регионом. Он также считается возможным кандидатом на пост канцлера Германии на предстоящих в сентябре выборах, по итогам которых будет сформировано новое правительство. При этом не исключается, что партию будет возглавлять один человек, а кандидатом в канцлеры выдвинут другого. Официальных заявлений на этот счёт в стране пока не делалось.

AFP

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Напомним, до 2018 года «Христианско-демократический союз» возглавляла действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель, однако в конце октября 2018 года она сообщила, что не будет переизбираться на пост председателя ХДС, и не станет баллотироваться на пост канцлера после истечения её полномочий в 2021 году. Она также отметила, что не будет предлагать преемников на пост председателя партии, так как такие попытки «заканчивались провалом».

На посту главы партии в декабре 2018 года Меркель сменила нынешний министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она также считалась кандидатом на пост федерального канцлера, однако 10 февраля 2020 года объявила о решении уйти в отставку с должности главы партии и о том, что не намерена бороться за должность главы правительства. Заявление было сделано на фоне скандала, разгоревшегося после того, как парламент Тюрингии избрал Томаса Кеммериха из СвДП главой регионального правительства. За его кандидатуру отдали голоса депутаты СвДП, а также консерваторы из Христианско-демократического союза (ХДС) и правые из «Альтернативы для Германии» (АдГ). Ранее в ФРГ не было ситуации, когда ультраправая АдГ напрямую влияла бы на результаты каких-нибудь выборов, кроме того, ХДС всегда указывал, что не будет сотрудничать с правыми.

AFP

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В результате преемником Крамп-Карренбауэр был избран Лашет.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в разговоре с RT высказал мнение, что новые лица — это плюс для ХДС, так как могут привлечь избирателей, уставших от политики Меркель.

«Такая рокировка может в краткосрочной перспективе сыграть в пользу «Христианско-демократического союза», — отметил Камкин.

Он добавил, что рейтинг ХДС на текущий момент «немного подправился» по сравнению предыдущими выборами за счёт достаточно активных действий и позитивного освещения в СМИ.

«В целом можно сказать, что к осени ХДС способен выправить свои позиции, и тогда коалиция будет создаваться на базе ХДС. И при такой ситуации у Лашета есть шансы быть избранным канцлером», — заявил аналитик.

В свою очередь, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов высказал мнение, что из всех кандидатов Лашет является наиболее системным, а также имеет лучший рейтинг в мировых организациях, в связи с чем может быть наиболее комфортен местному политическому истеблишменту. По мнению эксперта, выпор в пользу активного критика кабмина нанёс бы урон по позиции ХДС перед парламентскими выборами.

Абзалов также отметил реальный опыт госуправления избранного главы партии, а также тот факт, что из всех кандидатов он в меньшей степени критиковал различные радикальные сегменты.

Александр Камкин, говоря о вероятном курсе германо-российских отношений, посоветовал не ждать серьёзных изменений.

«Внешнеполитический курс ХДС достаточно гомогенный... Будем ожидать достаточно стабильного продолжения, порой сложного, но всё-таки диалога. Определённая преемственность курса Меркель, я думаю, всё-таки будет. Учитывая то, что ХДС — это партия трансатлантического толка и многие основополагающие вопросы она, конечно, сверяет со своими американскими союзниками», — заключил собеседник RT.

В свою очередь, Абзалов отметил, что в данный момент для отношений с Россией всё складывается достаточно благоприятно.

«Я думаю, что его продвижение будет очень серьёзным. Нам, конечно, выгодно сохранение коалиции (ХДС/ХСС с СДПГ), пока что этот сценарий вырисовывается. Сейчас сделана ставка на преемственность, особенно, на фоне пандемии», — заявил он.