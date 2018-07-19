«Определяющий момент»: в Израиле приняли закон о еврейском характере государства

Парламент Израиля (кнессет) принял конституционный закон, согласно которому страна провозглашается национальным государством еврейского народа. В документе также указывается, что евреям принадлежит исключительное право на самоопределение в пределах Израиля. Кроме того, иврит стал единственным государственным языком, а за арабским закреплён особый статус. Представители арабского населения страны выразили возмущение принятым законом, назвав его «расистским».

В ночь на четверг, 19 июля, израильский парламент (кнессет) во втором и третьем чтении утвердил конституционный закон «Израиль — национальное государство еврейского народа». Документ был поддержан 62 из 120 депутатов после дебатов, продолжавшихся порядка восьми часов. Против законодательной инициативы высказались 55 парламентариев.

Согласно документу, Израиль провозглашается «национальным государством еврейского народа». Также еврейскому народу принадлежит исключительное право на национальное самоопределение в пределах государства, статус столицы которого получил «единый и неделимый Иерусалим».

«Эрец-Исраэль (страна Израиля) есть историческая Родина еврейского народа, в которой создалось Государство Израиль», — отмечается в законе.

Также иврит получил статус государственного языка. При этом арабский получает «особый статус». До принятия закона оба языка формально были равнозначны на территории Израиля. Отметим, что арабы составляют порядка 20% населения страны (около 1,8 млн из 8,5 млн человек).

В принятом документе также прописаны обязательства Израиля по сохранению культурного, религиозного и исторического наследия еврейского народа в диаспоре, а также забота о благе граждан, «оказавшихся в беде за границей».

Кроме того, устанавливается государственная символика Израиля, упорядочены праздники и дни поминовения, закреплён официальный статус еврейского календаря, а национальной ценностью признаётся развитие еврейского поселенчества.

Добавим, что утверждённый документ стал тринадцатым Основным законом государства Израиль.

Здание парламента Израиля в Иерусалиме

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Принятый закон соответствует политике и идеологии Израиля, которое изначально было провозглашено как еврейское. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов.

«Это одно из немногих государств, где гражданином может стать только этнический еврей, доказавший это. Все другие национальности гражданство получить не могут. Только вид на жительство и право на работу, чем и пользуются палестинцы, проживающие на территории Израиля», — пояснил Долгов в беседе с RT.

«Определяющий момент»

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, принятие закона — «определяющий момент» в истории сионизма и израильского государства.

«Мы закрепляем в законе базовый принцип нашего существования: Израиль — это национальное государство еврейского народа, которое уважает индивидуальные права всех своих граждан. На всём Ближнем Востоке только Израиль уважает эти права», — цитирует его РИА Новости.

Между тем представители арабского населения страны не разделяют эту точку зрения, открыто называя закон «расистским». Об этом заявили ряд израильских политиков арабского происхождения. Лидер партии ТААЛЬ («Арабское движение за обновление») Ахмед Тиби заявил о «смерти израильской демократии».

«Мы, арабские жители страны, продолжим бороться против расистских законов, которые штампуют Нетаньяху и его подельники. Мы будем жить и развиваться на нашей Родине под носом у Нетаньяху, не страшась его гнева», — добавил депутат от Объединённого арабского списка Саид аль-Харуми.

Стоит отметить, что после принятия закона другой депутат Объединённого Арабского Списка Джамаль Захалка порвал копию закона.

При этом старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов усомнился в возможности перерастания недовольства арабской части населения в нечто большее.

«Сейчас протесты есть. Но они вряд ли смогут перейти в какие-то масштабные акции и стычки с полицией, это грозит палестинцам высылкой из страны и потерей работы. Они могут только смириться с этим законом, иначе на них будут действовать санкции и достаточно жёсткие репрессии», — заключил аналитик.

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Острый конфликт

Напомним, что ситуация в этом регионе обострилась после того, как 14 мая президент США Дональд Трамп распорядился перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, перед этим признав город столицей еврейского государства.

Этот шаг вызвал бурю негодования в мусульманском мире. Лидеры арабских стран заявили, что США нарушают резолюции ООН и провоцируют новый виток арабо-израильского конфликта. В Палестине начались массовые протесты против признания Иерусалима израильской столицей. Люди вышли на митинги на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. В ходе беспорядков погибли несколько десятков человек, в том числе дети. Представители исламистов в секторе Газа заявили, что Трамп «отворил врата ада» для Америки на Ближнем Востоке.

Таким образом, долгое время налаживаемый диалог между участниками арабо-израильского конфликта был сорван. При этом в конце июня 2018 года США заявили, что Вашингтон работает над урегулированием ситуации и готов обнародовать свой план, но без согласования с палестинскими властями. Напомним, ранее палестинцы обвинили Белый дом в предвзятости в пользу Израиля и отказались от сотрудничества с американцами.

В Москве неоднократно заявляли, что США не смогут в одиночку решить ближневосточную проблему. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов подчеркнул, что в урегулировании должны принимать участия все стороны конфликта.