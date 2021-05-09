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Определен преемник власти после гибели Лукашенко
09 мая 2021, 12:40 • 84 • Политика
В такой ситуации в стране введут военное положение
Править Белоруссией после кончины президента будет Совет безопасности республики. Соответствующий декрет подписал Александр Лукашенко сегодня, 9 мая.
Соответствующее решение белорусский лидер принял на фоне скандала с покушением на его жизнь. Как указано в сообщении, которое приводит БЕЛТА, решение будет действовать только в случаях насильственных действий над главой страны – покушения, акта терроризма, внешней агрессии и прочего.
В такой ситуации все государственные органы Белоруссии должны подчиняться решениям Совбеза страны, основным исполняющим лицом которого является премьер-министр. С июня прошлого года эту должность занимает Роман Головченко, который до этого был председателем Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии.
Также в случае насильственной гибели президента в стране будет введено чрезвычайное или военное положение. Решение о проведении новых президентских выборов в республике будет принимать Совет безопасности совместно с губернаторами.
В апреле в России были задержаны подозреваемые в причастности к организации убийства Лукашенко. Целью покушения был государственный переворот в Белоруссии. Как отметил сам Александр Григорьевич, такое распряжение могли дать только высокопоставленные лица, намекая на причастность к убийству Джо Байдена.
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