Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сце...
"Донбасс готов вернуться в состав Украины": Шпионы сдали инсайдера за ...
Взбешенные депутаты с криком погнали Меркель из бундестага
Протестующим белорусам поставили безапелляционный "диагноз": "Моз...
Главная / В мире

«Оправдать свои действия»: как США игнорируют предложения России в сфере контроля за вооружениями

01 ноября 2020, 00:50  •  70 • В мире
Посольство России в США призвало Вашингтон задуматься над предложением президента РФ по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД. Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова не развёртывать в европейской части страны ракеты 9М729, если НАТО сделает встречные шаги в этом направлении. Однако в альянсе заявили, что инициатива России не заслуживает доверия, а Соединённые Штаты объявили о готовности разместить в Европе ракеты средней и меньшей дальности для «сдерживания» РФ. По мнению аналитиков, Вашингтон стремится разрушить последние механизмы по контролю за распространением стратегических вооружений.
 
Наземная часть американской системы Aegis Ashore в Румынии Reuters © Inquam Photos / Adel Al-Haddad
 

Москва предлагает США серьёзно рассмотреть инициативу в сфере контроля за вооружениями, чтобы избежать нового ракетного кризиса. Об этом говорится в сообщении посольства России в Соединённых Штатах.

«Никто не хочет ещё один ракетный кризис. Предложения президента Путина предусматривают компромиссные подходы на благо всех государств. Мы предлагаем, чтобы наши американские партнёры всерьёз рассмотрели их», — написала российская дипмиссия в своём Twitter.

Так посольство ответило на пост спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который возложил ответственность за демонтаж Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на Россию.

«Похоже, Россия сейчас сожалеет о том, что её длившийся более 10 лет обман привёл к краху Договора о РСМД. Соединённые Штаты и наши союзники прежде уже с этим сталкивались. Ничего не вышло в 1980-х. Не выйдет и сейчас», — написал Биллингсли.

Предложение разрядки

Ранее, 26 октября, президент России Владимир Путин выступил с предложением дополнительных шагов по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД.

В заявлении российского лидера подчёркивалось, что Россия продолжает считать этот документ «важным элементом архитектуры по обеспечению международной безопасности и стратегической стабильности», а выход США из договора был «серьёзной ошибкой», которая усилила риск «неконтролируемой эскалации».

Предложение Путина заключалось в том, что Москва по доброй воле готова не развёртывать на европейской части РФ ракеты 9М729. При этом встречные шаги по деэскалации должно сделать и НАТО — например, предоставить возможность проверки комплексов Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе в качестве равнозначного обмена на проверки ракет 9М729 на калининградских объектах.

  • Пуск американской ракеты Minuteman III
  • Reuters
  • © Kyla Gifford / U.S. Air Force Photo

На предложение президента РФ вскоре отреагировали в Берлине, заявив, что призывы российской стороны к мораторию на размещение в Европе ракет не вызывают доверия.

«Генеральный секретарь Столтенберг высказался на этот счёт в прошлом году. В свете того, что Россия сама вышла из ДРСМД, генсек НАТО заявил, что мораторий или такой отказ (от размещения ракет. — RT) не вызывает доверия. Мы разделяем эту оценку», — приводит ТАСС слова представителя МИД Германии Андреа Зассе.

Замглавы МИД России Сергей Рябков, в свою очередь, назвал такую позицию безответственной.

«Они спекулируют на умонастроениях мейнстрима, который уже давно утратил способность непредвзято подходить к сигналам, исходящим из Москвы. Это отражение общего падения квалификации, в том числе в Берлине, Брюсселе и других столицах», — отметил дипломат.

Вскоре после того, как Владимир Путин выступил с инициативой по деэскалации обстановки в Европе, помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США при необходимости готовы разместить на европейском континенте ракеты средней и меньшей дальности для «сдерживания» России.

«Мы разрабатываем гиперзвуковое оружие и системы доставки баллистических ракет, которые обеспечат безопасность Америки, защитят наших союзников, позволят сдерживать Китай. Если потребуется, то для сдерживания России мы развернём в Европе такие же ракеты», — сказал О'Брайен.

Посол России в США Анатолий Антонов в ответ призвал не нагнетать гонку ракетных вооружений и заявил о готовности Москвы к совместным усилиям по разрядке обстановки в Европе.

«Подобные намерения несут в себе угрозу разбалансировки региональной и глобальной безопасности, ведут к повышению конфронтационного потенциала. Считаем необоснованной проведённую высокопоставленным чиновником параллель с ракетным кризисом в Европе начала 1980-х, который привёл к подписанию Договора о РСМД. Если Вашингтон действительно заинтересован в «реальном контроле над вооружениями», то для этого нет необходимости в эскалации гонки ракетных вооружений на Европейском континенте», — отмечается в заявлении Антонова.

По мнению экспертов, предложение Владимира Путина говорит о готовности Москвы искать по этому вопросу любые формы и методы взаимодействия, которые бы способствовали стабилизации ситуации в Европе.

«США на протяжении десятилетий постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы является угрозой для мира, делает всё, чтобы противодействовать механизмам, которые бы обеспечивали глобальную стабильность, особенно в сфере ядерного вооружения. Но на самом деле это не так, что демонстрируют односторонние выходы США из договоров ПРО и ДРСМД», — подчеркнул в интервью RT член Академии военных наук Андрей Кошкин.

Сфера безопасности

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключённый 8 декабря 1987 года между СССР и США, запрещал производить, испытывать и развёртывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью полёта от 500 до 5,5 тыс. км. Все стоящие на вооружении (и находящиеся на хранении) ракеты, пусковые установки, тренажёры и средства испытаний подлежали полному уничтожению.

К 1991 году Советский Союз утилизировал комплексы «Пионер», «Темп-С», баллистические ракеты Р-12 и Р-14. Также Москва в качестве жеста доброй воли избавилась от ОТРК «Ока», который формально не подпадал под действие соглашения. В свою очередь, Пентагон избавился от систем «Першинг» и наземных версий крылатой ракеты «Томагавк».

Однако в последние годы Вашингтон стал обвинять Москву в нарушении ДРСМД, не подкрепляя свои претензии доказательствами. В итоге 2 августа 2019 года США в одностороннем порядке вышли из договора.

  • МИД России
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Формальным предлогом для этого шага стали претензии к российской крылатой ракете 9М729 для оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», которая якобы нарушала положения договора. Минобороны России в 2019 году продемонстрировало иностранным военным и журналистам эту крылатую ракету на специальном брифинге, однако представители США и других государств — членов НАТО отказались на нём присутствовать.

«Уйдёт много денег и времени»: смогут ли США создать систему защиты от гиперзвукового оружия России и Китая

Андрей Кошкин считает, что сейчас Вашингтон намерен разрушить последние механизмы по контролю за распространением стратегических вооружений, в том числе и договор СНВ-III.

«Для того чтобы оправдать свои действия, обвиняют во всём РФ. Даже союзники США в Европе, когда Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ДРСМД, обеспокоились тем, что тот не защищает их. Тогда же была придумана уловка в виде двухмесячного срока, в течение которого Россия должна доказать, что она не нарушает договор», — напомнил политолог.

Новые заявления Маршалла Биллингсли по поводу «вины» России в демонтаже ДРСМД можно расценить только как конъюнктурную попытку обосновать давление на Москву, отметил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

«На самом деле российская сторона сделала всё для того, чтобы сохранить ДРСМД, даже предоставила свои ракеты для изучения. Однако страны — члены НАТО проигнорировали этот шаг, потому что США нужен был повод для выхода из этого договора», — подчеркнул эксперт.

То, что этот документ в своё время удалось подписать и он просуществовал более 30 лет, Юрий Кнутов считает заслугой СССР и его правопреемницы — Российской Федерации.

«Россия продемонстрировала, что готова идти на довольно серьёзные уступки, разрешая проверять свои ракеты в Калининграде и впоследствии перенести их на Урал, откуда они не смогут «достать» страны НАТО. Однако США требуют одностороннего разоружения и предоставления им каких-то преимуществ. В альянсе заявляют о желании продлить на год договор в том случае, если он распространится на всё российское тактическое ядерное оружие, которое сейчас сдерживает войска НАТО от вторжения на российскую территорию», — заключил Кнутов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
31 октября 2020, 07:30
Разработка русских была убийственной для США, пока агенты ЦРУ не придумали хитрую ловушку
31 октября 2020, 14:50
"Вы знаете, у меня прекрасная пенсия": Русский подозреваемый по делу MH17 отказался от 50 тысяч евро
31 октября 2020, 14:50
Любимец Лондона, или из Жизни шутов
31 октября 2020, 03:50
Украинский депутат сдал тайную помощь Киева: "Поставляем оружие в Азербайджан"
31 октября 2020, 09:20
"Не задев ни один нейрон": Послы удачно пошутили над испанцами о 10 тыс. русских солдат в Каталонии
31 октября 2020, 14:50
"Не нравится? Смотрите в пол": Учитель в Бельгии показал 11-леткам религиозные карикатуры
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 октября 2020, 23:05
«Русскую армию окружить, по Киеву провести тысячи пленных» – соратник Билецкого
31 октября 2020, 23:05
Преступность среди мигрантов в Москве можно побороть одним простым методом - Малофеев
31 октября 2020, 23:05
«Нацкорпус» негодует: В Киеве пахнет русским духом
31 октября 2020, 22:05
«Позволит сохранить управленческий опыт»: Путин внёс в Госдуму проект закона о порядк...
31 октября 2020, 23:05
Митрополит Иларион выступил за полный запрет карикатур, оскорбляющих чувства верующих
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 октября 2020, 16:50
СМИ: российское эмбарго в ответ на санкции ЕС привело к протестам в Польше
28 октября 2020, 20:50
Тёплые встречи с Эрдоганом закончились пощёчиной Зеленскому: Крым не ваш
26 октября 2020, 01:55
"Нервы сдают?": На протестах в Минске начались столкновения с силовиками
31 октября 2020, 00:10
Путин отменил приватизацию Чубайса? Президент намекнул на контрреформу
27 октября 2020, 04:30
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Тихановской
25 октября 2020, 13:05
Навальный разоблачил себя одной чашкой чая: "Инсулин, коллеги!"
27 октября 2020, 06:20
Признание террориста: Кто отдал приказ устроить нападение в Хабаровске
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.