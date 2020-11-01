«Оправдать свои действия»: как США игнорируют предложения России в сфере контроля за вооружениями

Посольство России в США призвало Вашингтон задуматься над предложением президента РФ по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД. Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова не развёртывать в европейской части страны ракеты 9М729, если НАТО сделает встречные шаги в этом направлении. Однако в альянсе заявили, что инициатива России не заслуживает доверия, а Соединённые Штаты объявили о готовности разместить в Европе ракеты средней и меньшей дальности для «сдерживания» РФ. По мнению аналитиков, Вашингтон стремится разрушить последние механизмы по контролю за распространением стратегических вооружений.

Москва предлагает США серьёзно рассмотреть инициативу в сфере контроля за вооружениями, чтобы избежать нового ракетного кризиса. Об этом говорится в сообщении посольства России в Соединённых Штатах.

«Никто не хочет ещё один ракетный кризис. Предложения президента Путина предусматривают компромиссные подходы на благо всех государств. Мы предлагаем, чтобы наши американские партнёры всерьёз рассмотрели их», — написала российская дипмиссия в своём Twitter.

Так посольство ответило на пост спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который возложил ответственность за демонтаж Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на Россию.

«Похоже, Россия сейчас сожалеет о том, что её длившийся более 10 лет обман привёл к краху Договора о РСМД. Соединённые Штаты и наши союзники прежде уже с этим сталкивались. Ничего не вышло в 1980-х. Не выйдет и сейчас», — написал Биллингсли.

Предложение разрядки

Ранее, 26 октября, президент России Владимир Путин выступил с предложением дополнительных шагов по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД.

В заявлении российского лидера подчёркивалось, что Россия продолжает считать этот документ «важным элементом архитектуры по обеспечению международной безопасности и стратегической стабильности», а выход США из договора был «серьёзной ошибкой», которая усилила риск «неконтролируемой эскалации».

Предложение Путина заключалось в том, что Москва по доброй воле готова не развёртывать на европейской части РФ ракеты 9М729. При этом встречные шаги по деэскалации должно сделать и НАТО — например, предоставить возможность проверки комплексов Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе в качестве равнозначного обмена на проверки ракет 9М729 на калининградских объектах.

Пуск американской ракеты Minuteman III

Reuters

© Kyla Gifford / U.S. Air Force Photo

На предложение президента РФ вскоре отреагировали в Берлине, заявив, что призывы российской стороны к мораторию на размещение в Европе ракет не вызывают доверия.

«Генеральный секретарь Столтенберг высказался на этот счёт в прошлом году. В свете того, что Россия сама вышла из ДРСМД, генсек НАТО заявил, что мораторий или такой отказ (от размещения ракет. — RT) не вызывает доверия. Мы разделяем эту оценку», — приводит ТАСС слова представителя МИД Германии Андреа Зассе.

Замглавы МИД России Сергей Рябков, в свою очередь, назвал такую позицию безответственной.

«Они спекулируют на умонастроениях мейнстрима, который уже давно утратил способность непредвзято подходить к сигналам, исходящим из Москвы. Это отражение общего падения квалификации, в том числе в Берлине, Брюсселе и других столицах», — отметил дипломат.

Вскоре после того, как Владимир Путин выступил с инициативой по деэскалации обстановки в Европе, помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США при необходимости готовы разместить на европейском континенте ракеты средней и меньшей дальности для «сдерживания» России.

«Мы разрабатываем гиперзвуковое оружие и системы доставки баллистических ракет, которые обеспечат безопасность Америки, защитят наших союзников, позволят сдерживать Китай. Если потребуется, то для сдерживания России мы развернём в Европе такие же ракеты», — сказал О'Брайен.

Посол России в США Анатолий Антонов в ответ призвал не нагнетать гонку ракетных вооружений и заявил о готовности Москвы к совместным усилиям по разрядке обстановки в Европе.

«Подобные намерения несут в себе угрозу разбалансировки региональной и глобальной безопасности, ведут к повышению конфронтационного потенциала. Считаем необоснованной проведённую высокопоставленным чиновником параллель с ракетным кризисом в Европе начала 1980-х, который привёл к подписанию Договора о РСМД. Если Вашингтон действительно заинтересован в «реальном контроле над вооружениями», то для этого нет необходимости в эскалации гонки ракетных вооружений на Европейском континенте», — отмечается в заявлении Антонова.

По мнению экспертов, предложение Владимира Путина говорит о готовности Москвы искать по этому вопросу любые формы и методы взаимодействия, которые бы способствовали стабилизации ситуации в Европе.

«США на протяжении десятилетий постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы является угрозой для мира, делает всё, чтобы противодействовать механизмам, которые бы обеспечивали глобальную стабильность, особенно в сфере ядерного вооружения. Но на самом деле это не так, что демонстрируют односторонние выходы США из договоров ПРО и ДРСМД», — подчеркнул в интервью RT член Академии военных наук Андрей Кошкин.

Сфера безопасности

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключённый 8 декабря 1987 года между СССР и США, запрещал производить, испытывать и развёртывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью полёта от 500 до 5,5 тыс. км. Все стоящие на вооружении (и находящиеся на хранении) ракеты, пусковые установки, тренажёры и средства испытаний подлежали полному уничтожению.

К 1991 году Советский Союз утилизировал комплексы «Пионер», «Темп-С», баллистические ракеты Р-12 и Р-14. Также Москва в качестве жеста доброй воли избавилась от ОТРК «Ока», который формально не подпадал под действие соглашения. В свою очередь, Пентагон избавился от систем «Першинг» и наземных версий крылатой ракеты «Томагавк».

Однако в последние годы Вашингтон стал обвинять Москву в нарушении ДРСМД, не подкрепляя свои претензии доказательствами. В итоге 2 августа 2019 года США в одностороннем порядке вышли из договора.

МИД России

РИА Новости

© Максим Блинов

Формальным предлогом для этого шага стали претензии к российской крылатой ракете 9М729 для оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», которая якобы нарушала положения договора. Минобороны России в 2019 году продемонстрировало иностранным военным и журналистам эту крылатую ракету на специальном брифинге, однако представители США и других государств — членов НАТО отказались на нём присутствовать.

Андрей Кошкин считает, что сейчас Вашингтон намерен разрушить последние механизмы по контролю за распространением стратегических вооружений, в том числе и договор СНВ-III.

«Для того чтобы оправдать свои действия, обвиняют во всём РФ. Даже союзники США в Европе, когда Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ДРСМД, обеспокоились тем, что тот не защищает их. Тогда же была придумана уловка в виде двухмесячного срока, в течение которого Россия должна доказать, что она не нарушает договор», — напомнил политолог.

Новые заявления Маршалла Биллингсли по поводу «вины» России в демонтаже ДРСМД можно расценить только как конъюнктурную попытку обосновать давление на Москву, отметил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

«На самом деле российская сторона сделала всё для того, чтобы сохранить ДРСМД, даже предоставила свои ракеты для изучения. Однако страны — члены НАТО проигнорировали этот шаг, потому что США нужен был повод для выхода из этого договора», — подчеркнул эксперт.

То, что этот документ в своё время удалось подписать и он просуществовал более 30 лет, Юрий Кнутов считает заслугой СССР и его правопреемницы — Российской Федерации.