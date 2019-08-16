«Оправдать отставание»: почему Болтон обвинил Россию в заимствовании американских гиперзвуковых технологий

Советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия якобы использовала похищенные у США технологии для создания своего гиперзвукового оружия. Также он назвал инцидент в Архангельской области примером «технологического совершенствования» Москвой систем доставки ядерного оружия. Ранее Трамп утверждал, что США располагают «более продвинутыми технологиями» в этой области, чем Россия. Как отмечают эксперты, заявления Болтона и Трампа — попытка оправдать отставание Вашингтона от России в разработке новейших оборонных систем.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в «краже» гиперзвуковых технологий. Об этом американский чиновник заявил накануне в интервью «Голосу Америки»*, комментируя инцидент с испытанием ракетного двигателя в Архангельской области. По его словам, «это пример того, как Россия стремится к технологическому совершенствованию своих возможностей по доставке ядерного оружия».

«Это ещё и свидетельство того, что у России, по величине экономики примерно равной Нидерландам, уровень оборонных расходов достаточно высок, чтобы заниматься модернизацией ядерного арсенала, созданием новых средств доставки, систем гиперзвукового полёта и планирования, гиперзвуковых крылатых ракет, во многом основанных на украденных американских технологиях», — сказал Болтон.

При этом он подчеркнул, что «наличие таких возможностей у России и вероятность их появления у других стран по–прежнему представляют серьёзный вызов для США и их союзников».

Экспериментальный гиперзвуковой двигатель на базе ВВС США Арнолд

© U.S. Air Force

Для «внешнего пользователя»

Напомним, что ещё с 2017 года на опытно-боевом дежурстве ВКС России стоит гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». До конца 2019 года, согласно информации Минобороны России, на боевое дежурство должен заступить первый полк Ракетных войск стратегического назначения, вооружённый гиперзвуковым комплексом «Авангард».

В ближайшие годы российский военно-морской флот получит ещё одну гиперзвуковую ракетную систему — «Циркон».

Соединённые Штаты подобным оружием не располагают, хотя и активно вели разработки и испытания гиперзвуковых систем в прошлые годы. Об относительно недавних успехах американских военных разработчиков известно немногое. Так, в июне 2019 года на авиабазе Эдвардс в штате Калифорния американские ВВС испытали макет ракеты AGM-183A Advanced Rapid Response Weapon (ARRW): его подвесили к бомбардировщику B-52, испытывая сопротивление воздуха в полёте.

5 августа ВВС США заявили о стендовых испытаниях гиперзвукового реактивного двигателя. Сообщается, что он в десять раз мощнее того, что использовался в испытаниях прототипа гиперзвуковой ракеты X-51 в прошлые годы.

Как отметили в интервью эксперты, неслучайно с заявлением о «краже» Болтон выступил в пропагандистском СМИ, финансируемом правительством США.

«Это чисто пропагандистское заявление, предназначенное для «внешнего пользователя», — подчеркнул в разговоре с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. — Нужно же как-то оправдать тот факт, что США, имея военный бюджет, значительно превосходящий десять следующих за ними стран, значительно отстают и от России, и от Китая по ряду военных технологий».

С этой точкой зрения согласен и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, «товарищ Болтон решил воспользоваться» походом на подконтрольную радиостанцию и выдал «лживую пропаганду на уровне Геббельса».

По словам Владимира Батюка, заявление Болтона звучит нелепо.

«Нельзя украсть то, чего нет. То, что США пытаются в последнее время догнать Китай и Россию, — хорошо известный факт», — считает политолог.

Кроме того, по словам эксперта, «без соответствующих военных разработок российской стороны» любая информация, полученная от разведок, была бы бессмысленна.

«Нужно понимать: то, что украдено, должно быть применено впоследствии в производстве. Без собственной развитой научно-технической базы все эти «кражи» не имеют никакого смысла», — считает Батюк.

«Это смешно»

Как отмечает Алексей Леонков, Россия, выйдя на технологии управляемого гиперзвука, значительно обогнала Соединённые Штаты, поэтому красть у американцев было нечего. Скорее, наоборот.

«Когда товарищ Болтон заявляет, что у них что-то украли, — это смешно. Научить ракету тому, чтобы она ещё быстрее долетала — это одно, а тому, чтобы она маневрировала и преодолевала комплексы противоракетной и противовоздушной обороны — это совсем другое. Американцы пытались управлять гиперзвуком. Проводились испытания, но аппарат самоликвидировался», — отметил эксперт.

По словам Алексея Леонкова, многие технологические решения, которые применяют США, в России давно признаны устаревшими. Если посмотреть на проект Advanced Hypersonic Weapon, то можно увидеть в качестве «органов управления» аэродинамические рули. От этого решения отказались ещё в СССР.

Боеголовка Advanced Hypersonic Weapon (AHW)

© Sandia National Laboratories

«Эта технология не позволяет штурмовать большие скорости, потому что выступы на боеголовке на больших скоростях создают так называемые завихрения, при которых боеголовка будет вести себя непредсказуемо, результативность попытки управлять такими рулями с возрастанием скорости стремится к нулю. Нашими экспертами такое решение изучалось ещё в 1980-х, а американцы производят такое оружие только сейчас. Кто у кого украл, спрашивается?» — задаётся риторическим вопросом Леонков.

По словам эксперта, в краже технологий можно обвинять только США.

«За всеми прорывными технологиями в Америке стоят отнюдь не американцы. Их самолёт F-35 многое заимствовал от нашего самолёта Як-41. В космических технологиях: беспилотный орбитальный аппарат X-37B — это всё разработки НПО «Молния», где главным конструктором был Лозино-Лозинский Глеб Евгеньевич, это его проекты. Он похож на наш БОР — это одна из программ в рамках проекта «Спираль» и проекта «Буран». Всю лётную программу БОРа он повторил с точностью до запятой. Американский орбитальный самолёт Dream Chaser — это наш ЭПОС».

Неудачное заявление

За несколько дней до заявления Болтона президент США Дональд Трамп сам прокомментировал ЧП в Архангельской области. Он заявил, что взрыв «помог Соединённым Штатам многое узнать».

Дональд Трамп

Reuters

© Leah Millis

«Мы тоже располагаем подобными, но более продвинутыми технологиями», — заверил читателей своего Twitter Трамп.

Как отметил Алексей Леонков, президент США недоговаривает, что у американцев если и есть схожие с российскими установки, то «образца 1950—1960-х».

Американский президент считает, что авария произошла на ракете Skyfall. Так в НАТО обозначают перспективную российскую крылатую ракету 9М730 «Буревестник» с ядерной силовой установкой. Официальная информация Минобороны и Росатома не подтверждает такие предположения.

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 августа 2019 г.

Утверждение Трампа взволновало американцев, поскольку ранее считалось, что Вашингтон оставил подобные проекты ещё в 1960-х.

«Это... неточная информация. В конце 50-х и начале 60-х годов прошлого века Соединённые Штаты работали над менее передовой версией похожей технологии, но свернули проект ещё до запуска тестовой модели», — отметил редактор портала Defense One Патрик Такер.

Дэвид Бурбах, адъюнкт-профессор Военно-морского колледжа США, отметил, что Трамп сделал неудачное заявление.

«Рассказывать всему миру, что у США есть секретное супероружие с ядерной энергоустановкой и что мы лгали об этом многие годы, — со стороны президента это неудачная идея. Особенно если его у нас на самом деле нет — а у нас его почти точно нет», — подчеркнул учёный.

It is a bad idea for the President to tell the world the U.S. has secret nuclear powered super-weapons and that we've been lying about that for years. Especially if we don't actually have them, which we almost certainly do not. https://t.co/pK0sNPRpeg — David Burbach (@dburbach) 12 августа 2019 г.

Сомнения выразил и экс-посол США в России Майкл Макфол.

«У нас есть похожая технология? Крылатые ракеты с ядерной энергоустановкой? Во время работы в Совете национальной безопасности я с такой программой ознакомлен не был. Может кто-нибудь рассказать об этом поподробнее?» — отметил бывший дипломат.

В 2009—2012 годах Макфол в Совете нацбезопасности США руководил российским направлением.

We have similar technology? Nuclear-powered cruise missiles? I wasn't read into that program when I worked at the National Security Council. Can anyone shed more light? @LauraSHHolgate@NarangVipin@steven_pifer@Cirincione@LSRTweets@JBWolfsthal ? https://t.co/COsfAnY29R — Michael McFaul (@McFaul) 13 августа 2019 г.

Напомним, что в прошлом году американская оборонная корпорация Lockheed Martin зарегистрировала патент на создание компактного термоядерного реактора, способного уместиться в боевом самолёте. Впрочем, компания пока не заявляла, что ей удалось создать рабочий образец. Управляемый термоядерный синтез — сложнейшая проблема, над которой десятилетия бьются учёные всего мира.

В июле 2019 года американские СМИ сообщали, что подразделение концерна, занимающееся разработками в области новых технологий Skunk Works, приступило к строительству экспериментального реактора в рамках этого проекта.

Запуск тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк

© Минобороны РФ/РИА Новости

Предлог для обвинений

Накануне заявления Джона Болтона о краже гиперзвуковых технологий у США источник Reuters в президентской администрации сообщил, что «попытки России разработать гиперзвуковую крылатую ракету» ставят под вопрос продление договора СНВ-III, истекающего в 2021 году.

Ранее в администрации Трампа с аналогичным заявлением выступил Джон Болтон. В июне он утверждал, что СНВ-III якобы не ограничивает новые системы вооружений, которые развивают Россия и Китай, а потому продлевать его не имеет смысла. По словам Болтона, президент США считает, что надо подписать новое соглашение по ограничению стратегических вооружений с участием Москвы, Вашингтона и Пекина.

Как считает Владимир Батюк, активное педалирование американцами темы развития новейших российских оборонных систем может быть связано с поиском благовидного предлога для выхода из договора СНВ-III, ограничивающего ядерные потенциалы России и США. Ранее Соединённые Штаты заявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), предварительно обвинив Россию в нарушении его условий.

«Такая вероятность существует, — считает эксперт. — Это касается не только гиперзвука, но и других российских новейших систем. Например, российская ракета с атомным двигателем «Буревестник», торпеда с атомной силовой установкой «Посейдон» — это всё стратегические носители, но они не попадают в рамки стратегической триады СНВ-III. Всё это может стать предлогом к обвинению России в нарушении договоров».

То, что американцы не могут делать, они хотят запретить, считает Алексей Леонков.

«Так у нас было с договором РСМД. Как только наши комплексы ракет средней дальности стали намного лучше американских, они занялись разрядкой. Было ликвидировано целое направление. Здесь такая же попытка. То, что они не могут делать лучше нас, они стремятся запретить», — утверждает военный эксперт.

* «Голос Америки» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.