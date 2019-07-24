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Оправдания не помогут: Немецкий парламентарий призвал Зеленского к "чистке" на Украине
24 июля 2019, 01:09 • 49 • Политика
Немецкий парламентарий Вальдемар Хердт призвал Владимира Зеленского начать политическую “чистку” на Украине и восстановить мир в Донбассе, добавив, что оправдания о сопротивлении со стороны чиновников украинскому лидеру больше не помогут.
Мир в Донбассе будет восстановлен только в том случае, если президент Украины воспользуется имеющимися у него возможностями для "чистки" во власти, отстранив от работы неблагонадёжных и нелояльных политиков. Об этом заявил немецкий депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт.
Он напомнил, что партия Зеленского "Слуга народа" одержала убедительную победу на выборах в Раду, поэтому оправдания про противоречия с чиновниками больше не будут работать. Поэтому Зеленскому нужно заняться реальными делами и заговорить с населением о федерализме.
"Ситуация в Донбассе может быть разрешена, если будет воля с его стороны говорить с людьми, дать им определённые преимущества", - цитирует слова Хердта РИА Новости.
Ранее в команде Зеленского исключили возможность амнистии в Донбассе. При этом Киев вновь проигнорировал тот факт, что данное положение закреплено в Минских соглашениях.
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