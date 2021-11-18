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Оправдания из МИД Германии: Россия "просто не приняла"

18 ноября 2021, 20:25  •  134 • Политика
В МИД Германии оправдались после публикации Россией переписки Лаврова с немецкими и французскими коллегами. Ведомство настаивает, что Москва отказалась от предложений Берлина и Парижа.
После публикации переписки главы МИД России Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии немецкое внешнеполитическое ведомство поспешило оправдаться. Представитель МИД Германии выступил с заявлением.
Речь идёт о переписке, касающейся подготовки саммита в "нормандском" формате. Франция, Германия и Украина утверждали, что Россия якобы саботирует процесс, отказываясь от предложений. Публикация раскрыла, что всё было с точностью наоборот, что поставило немцев и французов в очень неудобное положение.
Берлин и Париж внесли несколько конкретных предложений для встречи глав МИД в "нормандском" формате, но РФ отказалась,
- попытался оправдаться представитель МИД Германии в беседе с РИА Новости.
Напомним, что Россия настаивает на том, чтобы новый саммит "нормандской четвёрки" прошёл только после того, как Украина выполнит обязательства, взятые на прошлом саммите. Как известно, Киев не выполнил ни одного из них.

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