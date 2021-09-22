Оправдания главы Минобороны Франции по подлодкам заглушил недовольный гул

Оправдания главы Минобороны Франции Флоранс Парли по подлодкам для Австралии заглушил недовольный гул французских сенаторов. Народные избранники не стали скрывать эмоций.

Инцидент произошёл в среду в верхней палате французского парламента, куда Парли была приглашена для того, чтобы разъяснить ситуацию со срывом крупнейшего военного контракта в истории Франции, который должен был быть подписан с Австралией.

Сенатор Рашид Темаль указал на то, что власти Франции должны были быть в курсе готовящегося военного союза AUKUS.

Контракт века испарился, место Франции в Индо-Тихоокеанском регионе изменилось. Позиция Франции на международной арене пострадала. Я думаю, что вы должны дать французам ясность и чёткость,

- отметил он.

Сенатор спросил у Парли, почему ни президент, ни премьер, ни посольства ничего не знали о создании AUKUS. В самый разгар выступления министра из зала послышался громкий гул, демонстрирующий всеобщее неодобрение.

Напомним, что ранее США, Великобритания и Австралия объявили о создании трёхстороннего военного альянса. В рамках этого альянса Америка пообещала предоставить Австралии новые подводные лодки, сорвав таким образом готовящийся Францией крупнейший военный заказ.