|
Оправдания главы Минобороны Франции по подлодкам заглушил недовольный гул
22 сентября 2021, 20:35 • 154 • Политика
Оправдания главы Минобороны Франции Флоранс Парли по подлодкам для Австралии заглушил недовольный гул французских сенаторов. Народные избранники не стали скрывать эмоций.
Инцидент произошёл в среду в верхней палате французского парламента, куда Парли была приглашена для того, чтобы разъяснить ситуацию со срывом крупнейшего военного контракта в истории Франции, который должен был быть подписан с Австралией.
Сенатор Рашид Темаль указал на то, что власти Франции должны были быть в курсе готовящегося военного союза AUKUS.
- отметил он.
Сенатор спросил у Парли, почему ни президент, ни премьер, ни посольства ничего не знали о создании AUKUS. В самый разгар выступления министра из зала послышался громкий гул, демонстрирующий всеобщее неодобрение.
Напомним, что ранее США, Великобритания и Австралия объявили о создании трёхстороннего военного альянса. В рамках этого альянса Америка пообещала предоставить Австралии новые подводные лодки, сорвав таким образом готовящийся Францией крупнейший военный заказ.
Подпишитесь на нас
154
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 сентября 2021, 08:45
|
22 сентября 2021, 01:20
|
21 сентября 2021, 07:55
|
21 сентября 2021, 08:50
|
18 сентября 2021, 15:45
|
18 сентября 2021, 00:10
|
18 сентября 2021, 02:00