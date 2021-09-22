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Оправдания главы Минобороны Франции по подлодкам заглушил недовольный гул

22 сентября 2021, 20:35  •  154 • Политика
Оправдания главы Минобороны Франции Флоранс Парли по подлодкам для Австралии заглушил недовольный гул французских сенаторов. Народные избранники не стали скрывать эмоций.
Инцидент произошёл в среду в верхней палате французского парламента, куда Парли была приглашена для того, чтобы разъяснить ситуацию со срывом крупнейшего военного контракта в истории Франции, который должен был быть подписан с Австралией.
Сенатор Рашид Темаль указал на то, что власти Франции должны были быть в курсе готовящегося военного союза AUKUS.
Контракт века испарился, место Франции в Индо-Тихоокеанском регионе изменилось. Позиция Франции на международной арене пострадала. Я думаю, что вы должны дать французам ясность и чёткость,
- отметил он.
Сенатор спросил у Парли, почему ни президент, ни премьер, ни посольства ничего не знали о создании AUKUS. В самый разгар выступления министра из зала послышался громкий гул, демонстрирующий всеобщее неодобрение.
Напомним, что ранее США, Великобритания и Австралия объявили о создании трёхстороннего военного альянса. В рамках этого альянса Америка пообещала предоставить Австралии новые подводные лодки, сорвав таким образом готовящийся Францией крупнейший военный заказ.

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