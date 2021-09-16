Оправдания Apple не сработали: "Все те отговорки имеют ничтожный характер" - Совфед

Apple заявила, что не может воздействовать на AppStore для удаления приложения "Навальный". "Все те отговорки, которые мы слышали, на наш взгляд, имеют ничтожный характер", - заявили на это в Совфеде.

В Apple утверждают, что не могут удалить приложение "Навальный" из AppStore, потому что это не позволяют сделать "правовые тонкости". Об этом рассказал глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Речь идёт о выступлении представителей американских компаний Apple и Google на заседании комиссии Совфеда, посвящённом отказу удалить приложение "Навальный", которое нарушает законодательство России.

Они (представители Apple) ссылались на некие правовые тонкости, которые не позволяют материнской компании Apple воздействовать на портал AppStore для удаления этого контента, который называется... приложение "Навальный",

- рассказал Андрей Климов по итогам заседаний.

Он добавил, что в Совфеде считают, что данные отговорки имеют ничтожный характер. Потому что головная компания в любом случае отвечает за действия учреждённых ею структур, подчеркнул сенатор.

Напомним, что ранее у Apple не возникало никаких трудностей с удалением приложений, которые по тем или иным причинам не угодили компании. В этой связи ссылка на "правовые тонкости" звучит крайне неубедительно.