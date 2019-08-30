Оправданий больше не будет. Теперь у Зеленского «удобное» правительство

Автор:

Курганов Дмитрий

Коалиционное большинство

29 августа на Украине прошло первое заседание Верховной рады нового созыва. Президентской партии «Слуга народа» удалось сформировать коалицию, которая насчитывает 254 депутата из общего количества – 450. Фактически это означает, что почти любое предложение Владимира Зеленского нардепы смогут провести в парламенте в обход оппозиции.

Так получилось и с формированием кабинета министров. Вторая по численности фракция Рады «Оппозиционная платформа – За жизнь» от голосования по этому вопросу отказалась, а представители «Европейской солидарности» экс-главы государства Петра Порошенко голосовали против. В любом случае, для утверждения предложенных на министерские посты кандидатур необходимо было лишь 226 проголосовавших «за» (в итоге – 281), поэтому позиция упомянутых партий ни на что не повлияла.

Год испытательного срока

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед депутатами, предостерёг их от прогулов заседаний, «кнопкодавства» и драк. Если Верховная рада не докажет свою эффективность в течение ближайшего года, то её может постичь участь предыдущего созыва, распущенного вскоре после выборов на пост номер один. Зеленский заверил нардепов, что распускать парламент «не так страшно». Таким образом, украинский лидер провозгласил испытательный срок, и если он не будет Радой с успехом преодолён, то она сможет войти в историю как самый недолговечный парламент. «Вы имеете все шансы попасть в учебники как парламент, который воплотил всё, что не смогли за предыдущие 28 лет», – напутствовал депутатов президент.

Фото: www.globallookpress.com

Первоочередными задачами избранных народом парламентариев Зеленский назвал завершение войны в Донбассе и «возвращение Крыма». Как сообщил собеседник RT из партии «Слуга народа», глава государства поставил депутатов в достаточно жёсткие с точки зрения дисциплины рамки. В частности, им запрещается покидать зал во время рассмотрения законопроектов, не посещать заседания без уважительной на то причины, а работать придётся столько, сколько того потребуют обстоятельства. По словам источника издания, Зеленский охвачен эйфорией, напоминающей состояние Порошенко пять лет назад. Ничего хорошего для Украины из этого не получилось.

Как и предсказывалось, по итогам голосования в Раде глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков занял пост спикера парламента. Сразу после этого он внёс на рассмотрение нардепов законопроект об отставке членов кабинета министров. Таким образом, процесс обновления вышел на завершающую стадию.

Д. Разумков. Фото: www.globallookpress.com

Юрист и бизнесмен

Премьер-министром Украины стал замглавы администрации президента Алексей Гончарук. Он довольно молод, ему всего 35 лет. До начала политической карьеры работал юристом и занимался бизнесом. В 2014 году не смог попасть в парламент от партии «Сила людей». Позже занимал пост внештатного советника министра экологии и природных ресурсов, после этого был советником главы Минэкономразвития.

В команде Зеленского Гончарук отвечал за реформы в экономике. Ранее он признавался, что мечтает вывести Украину в десятку лучших стран в рейтинге Doing Business, ранжирующем государства по лёгкости ведения бизнеса. Сейчас она находится на 71-м месте. По окончании голосования в Раде Гончарук поставил задачу добиться экономического роста, который во всём мире считается «нормальным», назвав показатель в 5-7%. Также новый глава кабмина перечислил многочисленные проблемы, которые достались правительству от предшественников: коррупция, война на востоке, разрушенная инфраструктура и долги.

Эксперты отмечают, что при выборе Гончарука Зеленский опирался на его лояльность и намерение продолжать прозападный курс. Именно такой молодой либерал – подходящая для нового президента кандидатура. К тому же, о нём положительно отзываются западные специалисты. Вместе с тем, людей на министерские позиции ему назначить не дали. Здесь у бывшего комика свои наработки.

А. Гончарук. Фото: www.globallookpress.com

Свои кресла сохранили лишь двое

Конечно, наибольшие вопросы вызвал тот факт, что глава МВД Арсен Аваков сохранил свой пост. Нет, это не стало сенсацией. Всё к этому шло, тем более что об этом говорили и в партии «Слуга народа», в частности, депутат Роксолана Пидласа. В его защиту высказывался и Гончарук. 28 и 29 августа состоялись протестные акции, на которые собрались несколько сотен человек. Они требовали немедленного ухода Авакова с занимаемой должности. Но этого не произошло.

Также не стала неожиданностью и замена главы Службы безопасности Украины Василия Грицака на руководителя студии «Квартал 95» Ивана Баканова. Он учился вместе с Зеленским, да и свою пока недолгую карьеру в госслужбе начал как раз с его приходом к власти. Баканов был первым заместителем главы СБУ и членом Совета национальной безопасности и обороны Украины. Новому назначению, как и в случае с отставкой генпрокурора, мешал предыдущий созыв Верховной рады. После устранения этого препятствия покинул свой пост и Юрий Луценко. Своим указом на должность генпрокурора Зеленский поставил Руслана Рябошапку, который ранее был замминистра юстиции Украины и входил в состав Национального агентства по борьбе с коррупцией.

Что касается непосредственно кабинета министров, то только один человек помимо Авакова сохранил свой пост. Это министр финансов Оксана Маркарова. По остальным позициям правительство Украины полностью обновилось. Так, министром обороны депутаты выбрали члена наблюдательного совета «Укроборонпрома» Андрея Загороднюка. Любопытно, что предыдущая его карьера проходила в отраслях, связанных с производством и добычей полезных ископаемых. С началом военных действий на востоке страны в 2014 году он поддерживал ВСУ, отправляя на фронт технику для бригад скорой помощи.

Полгода на прорыв по Донбассу

Новый глава МИД Вадим Пристайко отметил, что Украина сохранит курс на ЕС и НАТО. Выступая на заседании Рады, он обозначил необходимость в течение ближайших шести месяцев существенно продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.

В. Пристайко. Фото: www.globallookpress.com

Он упомянул «ряд компромиссных шагов», предложенных Зеленским. По его словам, благодаря им удастся восстановить связи с людьми, оказавшимися на линии соприкосновения. К этим мерам министр отнёс проведение выборов, амнистию, снятие торговых ограничений и возобновление полного контроля над границей. Кандидатуру Пристайко поддержали 310 из 450 нардепов. Ранее он занимал пост заместителя руководителя офиса президента по международным делам.

Преданность, а не компетентность

Бегло пробежимся по остальным новичкам кабинета министров. Сначала отметим, что было сокращено число министерств – их стало меньше сразу на три. Министерства энергетики и экологии были заменены одним (возглавлено Алексеем Оржелем), то же самое произошло с министерствами экономики и аграрной политики (новый глава – Тимофей Милованов). Ведомство, заведующее вопросами молодёжи и спорта, объединилось с министерством культуры (Владимир Бородянский).

Вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции стал Дмитрий Кулеба. Михаила Фёдорова назначили вице-премьером по вопросам цифровой трансформации. За образование и науку в правительстве Гончарука будет отвечать Анна Новосад. Владислав Криклий занял пост министра инфраструктуры. Алена Бабак возглавила ведомство, занимающееся развитием общин и территорий. Зоряна Скалецкая стала министром здравоохранения, а Юлия Соколовская – министром социальной политики. Оксана Коляда возглавила министерство по делам ветеранов и неподконтрольных территорий, а Денис Малюська – министерство юстиции. Есть в новом правительстве и министр «без портфеля» – Дмитрий Дубилет.

Таким образом, Владимир Зеленский сформировал кабмин из максимально лояльных ему людей. Этот момент для него оказался намного важнее, чем компетентность. Даже из краткого описания по занявшим ключевые посты министрам понятно, что у них либо недостаточно опыта в этой сфере, либо они вообще занимались чем-то другим. Как отметил декан факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев, новые власти рассчитывают на то, что Запад поможет Украине экспертной поддержкой.

В любом случае, теперь, после ста дней президентства, Владимир Зеленский уже не сможет оправдывать неудачи своей политики тем, что кто-то вставляет палки в колёса. Вся ответственность отныне лежит на его плечах. Как бывший комик с ней справится – большой вопрос. По самым пессимистичным прогнозам, уже этой осенью может стать ясно, что новый президент не справляется.