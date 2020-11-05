Оправдание украинского сержанта за убийство итальянца Зеленский назвал победой

Суд первой инстанции приговорил Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы за убийство итальянского журналиста Роккелли в Донбассе, которое произошло в 2014 году. Апелляционный суд 3 ноября оправдал украинца и отменил приговор.

Владимир Зеленский на своей странице в Twitter назвал такой исход дела победой справедливости и поблагодарил "команду", которая для этого работала.

"Его освобождение - это победа справедливости. Спасибо всей команде, которая работала ради этой победы", - написал украинский президент.

Журналист Андреа Роккелли был убит 24 мая 2014 года. В ходе того же миномётного обстрела неподалёку от Славянска погиб и его друг и переводчик - российский правозащитник Андрей Миронов.

Миланский суд решил, что на месте гибели журналиста проведено недостаточно следственных действий. Кроме того, итальянцы посчитали, что чисто юридически не имеют права судить украинцев за их военные преступления.