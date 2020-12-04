|
Оппозицию поставили в неудобное положение: "А то у нас какая-то невиданная форма демократии"
04 декабря 2020, 01:05 • 71 • Политика
Оппозицию поставили в неудобное положение, заметил политолог Армен Гаспарян. Речь о решении кабмина о запрете иностранного финансирования митингов. Эксперт подчеркнул, что подобный законопроект было необходимо принять уже давно: "А то у нас какая-то невиданная форма демократии".
Политолог и публицист Армен Гаспарян оценил решение кабмина о запрете иностранного финансирования митингов. Своё мнение он выразил в интервью каналу Царьград.
Напомним, что данная инициатива обязывает организаторов массовой акции при подаче документов перед её проведением указать счёт для поступления средств.
Гаспарян подчеркнул, что принятие данного законопроекта необходимо. Он пояснил, что его отсутствие ранее фактически развязывало многим представителям оппозиции руки, позволяя спокойно брать деньги из-за рубежа.
Он также выразил уверенность, что очень скоро в связи с этой новостью в Twitter, Facebook и на других площадках поднимется протяжный вой либералов.
71
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 декабря 2020, 12:25
|
29 ноября 2020, 01:55
|
02 декабря 2020, 22:30
|
01 декабря 2020, 00:40
|
02 декабря 2020, 15:10
|
28 ноября 2020, 21:20
|
28 ноября 2020, 02:05