Оппозицию поставили в неудобное положение: "А то у нас какая-то невиданная форма демократии"

Политолог и публицист Армен Гаспарян оценил решение кабмина о запрете иностранного финансирования митингов. Своё мнение он выразил в интервью каналу Царьград.

Напомним, что данная инициатива обязывает организаторов массовой акции при подаче документов перед её проведением указать счёт для поступления средств.

Гаспарян подчеркнул, что принятие данного законопроекта необходимо. Он пояснил, что его отсутствие ранее фактически развязывало многим представителям оппозиции руки, позволяя спокойно брать деньги из-за рубежа.

Когда подобного закона нет, вся эта публика будет отличнейшим образом как раз и ссылаться на то, что, мол, если не запрещено - значит разрешено. Это вечная история российской оппозиции. Поэтому давно стоило ввести такие правила, а то у нас какая-то невиданная форма демократии, где вся оппозиция действует исключительно на зарубежные деньги, при этом делая невинность на лице и утверждая, что никогда такого не было. Другой вопрос - применительная практика, потому что понятно, что сейчас оппозицию поставили в неудобное положение, но её представители будут искать пути обхода и пытаться иностранные средства каким-то образом легализовывать. Вот за этим должны будут следить очень пристально правоохранительные органы, - отметил собеседник Царьграда.

Он также выразил уверенность, что очень скоро в связи с этой новостью в Twitter, Facebook и на других площадках поднимется протяжный вой либералов.