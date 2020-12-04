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Оппозицию поставили в неудобное положение: "А то у нас какая-то невиданная форма демократии"

04 декабря 2020, 01:05  •  71 • Политика
Оппозицию поставили в неудобное положение, заметил политолог Армен Гаспарян. Речь о решении кабмина о запрете иностранного финансирования митингов. Эксперт подчеркнул, что подобный законопроект было необходимо принять уже давно: "А то у нас какая-то невиданная форма демократии".
Политолог и публицист Армен Гаспарян оценил решение кабмина о запрете иностранного финансирования митингов. Своё мнение он выразил в интервью каналу Царьград.
Напомним, что данная инициатива обязывает организаторов массовой акции при подаче документов перед её проведением указать счёт для поступления средств.
Гаспарян подчеркнул, что принятие данного законопроекта необходимо. Он пояснил, что его отсутствие ранее фактически развязывало многим представителям оппозиции руки, позволяя спокойно брать деньги из-за рубежа.
Когда подобного закона нет, вся эта публика будет отличнейшим образом как раз и ссылаться на то, что, мол, если не запрещено - значит разрешено. Это вечная история российской оппозиции. Поэтому давно стоило ввести такие правила, а то у нас какая-то невиданная форма демократии, где вся оппозиция действует исключительно на зарубежные деньги, при этом делая невинность на лице и утверждая, что никогда такого не было. Другой вопрос - применительная практика, потому что понятно, что сейчас оппозицию поставили в неудобное положение, но её представители будут искать пути обхода и пытаться иностранные средства каким-то образом легализовывать. Вот за этим должны будут следить очень пристально правоохранительные органы, - отметил собеседник Царьграда.
Он также выразил уверенность, что очень скоро в связи с этой новостью в Twitter, Facebook и на других площадках поднимется протяжный вой либералов.
Оппозиция орёт по любому поводу. Она вообще не затыкается. Я как не зайду - истерика, им повод-то уже не нужен. Это их ежедневная работа - голосить. Но они всё обычно с опозданием узнают, так что, я думаю, вой будет ближе к вечеру. Тем более, они встают поздно, работа у них такая своеобразная, - подытожил Гаспарян.

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