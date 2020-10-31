Оппозиция заявила об управлении Белоруссией из-за границы: "Кто знает..."

По его словам, вариант создания "альтернативного" правительства Белоруссии за границей вполне возможен.

"Кто знает, может, в перспективе будет принято решение о создании правительства за пределами нашей страны", - цитирует его "РИА Новости".

При этом Латушко отметил, что такое правительство "будет издавать соответствующие документы для граждан Беларуси за границей". Он добавил, что всё же надеется, что до этого не дойдёт и власть в республике поменяется раньше.

Латушко также призвал белорусские диаспоры за границей создавать информационные пункты, которые станут прообразами посольств.