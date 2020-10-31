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Оппозиция заявила об управлении Белоруссией из-за границы: "Кто знает..."

31 октября 2020, 14:50  •  176 • Политика
Белорусская оппозиция заявила об управлении страной из-за границы - такой вариант бунтовщики рассматривают в том числе. "Кто знает…" - отметил оппозиционер Павел Латушко.
По его словам, вариант создания "альтернативного" правительства Белоруссии за границей вполне возможен.
"Кто знает, может, в перспективе будет принято решение о создании правительства за пределами нашей страны", - цитирует его "РИА Новости".
При этом Латушко отметил, что такое правительство "будет издавать соответствующие документы для граждан Беларуси за границей". Он добавил, что всё же надеется, что до этого не дойдёт и власть в республике поменяется раньше.
Латушко также призвал белорусские диаспоры за границей создавать информационные пункты, которые станут прообразами посольств.

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