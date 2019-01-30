Оппозиция Венесуэлы требует от правительства разъяснений о попытке вывоза золота в Россию

Национальная ассамблея Венесуэлы, в составе которой преимущественно оппозиционеры, потребовала объяснений от власти с якобы имеющей место быть попыткой вывести в Россию тонны золота.



Оппозиционеры ссылаются на информацию Банка Венесуэлы.



По их информации, якобы российский борт уже прилетел в Каракас.



Ранее «Новая газета» дала информацию о том, что 28 января из Москвы в Каракас вылетел самолет авиакомпании Nordwind без пассажиров.



Кремль никак не прокомментировал эту информацию.