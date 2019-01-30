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Оппозиция Венесуэлы требует от правительства разъяснений о попытке вывоза золота в Россию
30 января 2019, 04:24 • 54 • В мире
Состоящая преимущество из оппозиционеров Национальная ассамблея Венесуэлы опубликовала твит с требованиями к правительству разъяснить слухи о вывозе золотого запаса в Россию
Национальная ассамблея Венесуэлы, в составе которой преимущественно оппозиционеры, потребовала объяснений от власти с якобы имеющей место быть попыткой вывести в Россию тонны золота.
Оппозиционеры ссылаются на информацию Банка Венесуэлы.
По их информации, якобы российский борт уже прилетел в Каракас.
Ранее «Новая газета» дала информацию о том, что 28 января из Москвы в Каракас вылетел самолет авиакомпании Nordwind без пассажиров.
Кремль никак не прокомментировал эту информацию.
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