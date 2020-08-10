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Оппозиция в Минске одержала первую победу: Тихановская стала главой Белоруссии в Википедии
10 августа 2020, 09:05 • 167 • Политика
Сторонники оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской назначили её главой страны в Википедии.
Пока в центре Минска проходят столкновения сторонников оппозиции с сотрудниками ОМОНа, на просторах интернета тоже не утихают бои. Активисты смогли "захватить" Википедию и прописать там в качестве нового президента Белоруссии кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.
Согласно последним подсчётам голосов избирателей, Александр Лукашенко со значительным перевесом побеждает свою соперницу и кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Однако оппозиционеры заявляют, что на самом деле всё наоборот и требуют ухода действующего главы государства.
Противники действующей власти собрались в центре столицы и вступают в столкновения с полицией и ОМОНом. Правоохранители отвечают слезоточивым газом и задержаниями зачинщиков.
В это время в Сети сторонники Тихановской сумели отредактировать страницу в Википедии и назначить кандидата от оппозиции новым президентом Белоруссии. Правда, победа оказалась недолгой, на момент публикации Александр Лукашенко "возвращён" на пост президента страны.
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