Оппозиция уже не та: политолог заявил о победе Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Противники действующей власти не контролируют ситуацию в Белоруссии

Требования оппозиции о передачи власти в Белоруссии неуместны, а обращения к народу со стороны сторонников Светланы Тихановской уже стали фигурой речи. Такое заявление сделал политолог Алексей Дзермант.

Эксперт уверен, что Минск не станет рассматривать всерьез ультиматум сторонников Тихановской – власти располагают серьезными механизмами для проведения конституционной реформы, в отличие от ее противников, и по этой причине вовлекают сторонников здравого диалога.

Политолог объяснил, что протестные акции уже лишены былого напряжения для ультимативных заявлений – власть чувствует себя уверенно и ведет страну по удобному и адекватному, со своей точки зрения, политическому пути.

Сама же Тихановская не сможет реально контролировать обстановку в стране. Беглая домохозяйка не в состоянии исполнить взятые на себя полномочия. И все лидеры оппозиции, включая Виктора Бабарико – "отрезанный ломоть", не играющий роли в Белоруссии.

Недавнее заявление Тихановской о необходимости сменить протестную тактику, уверен Дзермант, лишь создание видимости борьбы с властью Лукашенко – оппозиция пытается поддержать определенный градус активности, чтобы их последователи не разбежались по домам.

"Динамика падает, ситуация уже не та. Скорее, это попытки не разуверить окончательно тех, кто все еще их поддерживает", – заявил политолог в интервью "Свободной Прессе".

Ранее глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков заявил, что Лукашенко уйдет в отставку до конца текущего 2020 года.



