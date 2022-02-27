Оппозиция требует покарать народ. Но просит себя с ним не ассоциировать • 743 • Аналитика © РИА Новости / Максим Блинов Москва Российские либералы — удивительные создания. Они могут с надрывом призывать кары небесные для своего государства, страны, народа, но, когда доходит до дела, искренне не понимают, почему эти же кары обрушиваются и на них. "Как же так? А меня за что? Какое отношение я имею к этому народу?" — так и звучит в каждом возгласе этих людей. Чем-то напоминает сказку о Мальчише-Плохише: "Я же свой, я буржуинский! Я только штаны подтяну". История с российским финансистом Андреем Мовчаном, давно перебравшимся в Лондон, и примкнувшей к нему Ксении Собчак — ну просто точная копия этой же сказки. Буквально на днях Мовчан публично заявил: "Хочется надеяться, что Запад наконец сможет ответить на то, что происходит, в том числе масштабными экономическими санкциями, которые действительно могут сломать российскую экономику". Обратите внимание: он не просто предсказывает эти жесточайшие санкции, он очень на них надеется. Одновременно Мовчан признается (сохраняем стиль первоисточника): "Это тот редкий случай, когда я хотел бы <…> увидеть самые тяжелые санкции в отношении России — включая эмбарго на экспорт ресурсов, остановку платежных систем, конфискацию резервов и прочее. Преступников надо остановить, как бы больно это ни было". Ну что ж, позиция спорная, далеко не патриотичная, однако это позиция. Ведь фраза "как бы больно это ни было" подразумевает, что ее автор фактически вызывает огонь на себя, он тоже готов на своей шкуре испытать гнет самых страшных санкций для России и ее граждан, даже находясь в Лондоне. Но вдруг этот же человек заявляет: "Меня очень волнует вопрос очевидных санкций на россиян, не имеющих никакого отношения к российской политике или даже активно ей оппонирующих. Дело даже не в справедливости, а в том, что ограничение депозитов россиян за рубежом и запреты на выдачу виз играют прямо на руку Кремлю. Я думаю — возможно, среди нас есть те, кто может донести эту информацию до принимающих решение в Великобритании, ЕС и США лично или через медиа". Именно с этим мнением и солидаризировалась Собчак. Вот как, оказывается, "очевидные санкции на россиян" не должны распространяться на тех, кто "активно оппонирует" российской власти. И в самом деле, какие же они россияне? Многие из них сейчас даже хештеги запускают "Мне стыдно быть русским". На что метко ответила Маргарита Симоньян: "Если вам сейчас стыдно, что вы русские, не волнуйтесь, вы — не русские". Они бы и не волновались по этому поводу, себе-то они давно это уже доказали. Но для Запада мы ведь на одно лицо, там даже смотрят не на паспорта, там все больше обращают внимание на фамилии и происхождение. И это часто приводит в тупик бывших наших, давно уже перебравшихся в Лондон или другие традиционные места обитания российского бомонда. Взять, к примеру, эпатажного бизнесмена Евгения Чичваркина, вот уже 13 лет находящегося в бегах. Уж как он старался критиковать российскую власть, организовывал какие-то акции у нашего посольства в Лондоне, из кожи вон лез, доказывая в британских СМИ, что он "свой, буржуинский". Когда же зашла речь о наказании русских, Чичваркин растерянно заговорил: "Вы спрашиваете, что вы должны сделать, чтобы наказать Владимира Путина? Я отвечу — наказать лично Путина, а не людей, которые живут здесь в течение 15 или 20 лет. Так нельзя, и если какой-то олигарх, который живет здесь, будет наказан за Путина, то Путин скажет: "Да, я был прав, они враги. А теперь забирайте деньги, сворачивайте инвестиции и возвращайтесь домой в Россию". Кто победитель? — Путин". Вот и Мовчан с Собчак сейчас о том же. Или взять в пример бывших наших бизнесменов, давно уже осевших в "Лондонграде" (как любят называть русский Лондон британские СМИ), легализовавшихся там, получивших подданство ее величества и потративших немало средств на доказывание своей "буржуинскости". Уж как ни старается бывший топ-менеджер скандальной нефтяной компании ЮКОС Александр Темерко, разыскиваемый в России за крупные хищения, убедить лондонские элиты в том, что большего британца найти сложно (он всюду называет себя даже не российским, а "рожденным на Украине" бизнесменом). Он уже потратил немалые средства на спонсорство Консервативной партии. Он направо и налево раздает интервью, критикуя "российский режим". Ну то есть британской элите сложно заподозрить, что он не "свой". Однако периодически в парламенте возникают "русские доклады", которые обвиняют тори в том, что те принимают "кремлевские деньги", где обязательно фигурирует фамилия Темерко. А недавно правительство похоронило амбициозный энергетический бизнес-проект под нажимом СМИ, указывавших на его связи с Россией из-за того, что в нем участвовал, в частности, тот же Темерко. Вот и сейчас беглый олигарх дал пространное интервью для газеты The Times, в котором он доказывал, что он "один из самых жестких критиков Путина" (ну да, "я же свой, буржуинский!"). С надрывом в голосе (так журналист утверждает) Темерко настаивал: "У нас есть выбор. Или мы защищаем демократию, или мы защищаем российские деньги". Забавно слышать это от человека, чьи деньги британские СМИ и называют упорно "российскими", что, в общем-то, и верно, учитывая их происхождение и попытки наших правоохранительных органов вернуть их обратно. А представьте, каково бизнесмену Евгению Лебедеву, который не просто давно уже врос в лондонскую элиту, но даже получил титул барона Сибирского и стал членом палаты лордов. Уж как британские газеты, принадлежащие ему, ни поливают сейчас Россию, уж как он ни старается доказать свой критический подход к российской власти, а сейчас, с новой волной антироссийской истерии на Западе, СМИ вновь обрушились на британского премьера с требованием отказаться от "русских денег", постоянно упоминая фамилию Лебедева. The Times в статье о том, что отныне национальной задачей Великобритании должно быть отстранение от власти Владимира Путина, категорично пишет: "Больше не должно быть вечеринок выходного дня для Бориса Джонсона в итальянском палаццо Евгения Лебедева. Тот стал британским гражданином, владеет лондонской газетой Evening Standard, которая поддержала Джонсона в борьбе за лидерство в партии тори, стал сейчас пэром и не ассоциируется с Путиным. Но его отец, Александр, сделал свое состояние в путинской России". Вот и все, какие еще нужны обвинения? Опять-таки как в сказке: "Так ты, Плохиш, в буржуинство стремишься? Выполнишь очередное задание — запишут тебя в буржуинство". А пока не сметь подходить к нашему премьеру, каким бы бароном ты ни был. Сейчас, в разгар кампании по денацификации Украины, люди, давно уже объявившие себя "совестью нации", как только ни стараются доказать Западу, что к этой нации они не имеют никакого отношения. Они внезапно воспылали любовью к миру, хотя в течение восьми лет в упор не замечали войну на пороге России, в Донбассе. И сейчас они брезгливо морщатся, когда им напоминают об этой трагедии. "Мне Apple Pay важнее вас, м***ков, орущих про восемь лет", — возмущается актер Денис Косяков. То есть аосемь лет войны, жертвы среди детей Донбасса, геноцид нескольких миллионов русских — все это ничто на фоне удобств безсанкционной жизни. Но вот когда Россия начинает пресекать этот геноцид, вот тут мы сразу же "за мир во всем мире" и за Apple Pay в кармане. Примерно так же отвечал и Мовчан, когда его читатели в Facebook привели ему фото Аллеи ангелов в Донецке с фамилиями младенцев и детей, погибших там за восемь лет обстрелов и авианалетов со стороны Украины, напомнив ему: "Про них вы не писали". На что раздраженный финансист ответил: "А должен был? Писать, как путинский режим устроил бойню на Донбассе и погибли дети? И вы стали бы читать?". Ага, то есть и здесь "путинский режим" виноват? Это его бомбардировщики наносили удары по городам Донбасса? Странно, почему же на этих самолетах красовались сине-желтая символика и трезубцы? Киев официально утвердил режим полицейской диктатуры Теперь наши "совестливые" либералы активно призывают Запад наказать Россию. Причем заметьте: и власть, и простых россиян! Страдать должны все, но вот для себя эти же люди требуют справку об освобождении от санкций. Как они себе это представляют, сказать сложно. Видимо, ты должен будешь предъявить в ближайшее консульство США три заверенные нотариусом публикации с критикой действий российской власти на Украине — и тогда уполномоченное лицо выдаст тебе вожделенный документ. А с ним ты уже должен идти в представительство Apple, где персонально на твой смартфон должны будут установить необходимые приложения. Так это должно работать, с точки зрения Собчак и Косякова? Или тебе должны будут выдать документ, с помощью которого ты сможешь летать через воздушное пространство России на западных лайнерах, даже если они летать здесь больше не будут? Свое видение решения этой страшной проблемы для наших либералов предложил российский блогер Илиас Меркури. Он полагает, что Запад может ввести три списка для граждан России. Основной массе просто все запретят. Во втором списке, называемом "Белой костью", будут деятели культуры, "кто подписался за Зеленского". А третий будет называться "Russischer Ordnungsdienst" ("русские надзиратели"), "куда в основном войдут сотрудники ФБК* (запрещенная в России экстремистская организация — иноагент) и прочие несистемные оппозиционеры. Для них же цена на туалетную бумагу не изменится, где бы они ни находились. И еще обещали по 75 евро в неделю на мелкие расходы. Так что Мовчан и Собчак зря беспокоятся. Все уже продумано", — пишет Меркури. Ну а что, иначе ведь не решить ту жуткую дилемму, перед которой оказались "люди со светлыми лицами", которые теперь вдруг стали пацифистами и требуют наказать всех россиян, кроме самих светлоликих, активно доказывающих: "Я же свой, буржуинский". Они никак не могут понять, что на Западе сейчас раздувается настоящая русофобская кампания. Там громят русские рестораны, сжигают русские флаги, совершают акты надругательств над памятниками русским героям. И если кто-то из них думает, что, помогая в разжигании этой кампании, они смогут оказаться в стороне, они глубоко ошибаются. Бить-то будут не по паспорту. Мы все для Запада на одно лицо. За справкой об освобождении от санкций не спрятаться. Как это ни печально осознавать либеральной тусовке. *Запрещенная в России экстремистская организация — иноагент. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

743 Источник Похожие новости Два дня в Киеве, которые изменят мир Украина почти создала грязную ядерную бомбу Чудовище, порожденное Майданом, должно быть уничтожено Полная и окончательная денацификация Украины: Россия вновь поможет Европе Слабоумие без отваги: новой игрушкой русского шоу-бизнеса стал "пацифизм" Наступление России и нового мира Новости партнеров