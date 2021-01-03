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Оппозиция решила бороться с Лукашенко скрытыми методами

03 января 2021, 14:25  •  70 • Политика
Фото: Darius Mataitis/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Первые дни года начались с новых протестных маршей в Минске
На улицы белорусской столицы снова вышли люди, требующие отставки Александра Лукашенко. Первые протестные акции начались в Белоруссии в новом формате: в отличие от всех предыдущих, эти оппозиция не анонсировала.
Как пишет Onliner, люди стали выходить на улицы еще до рассвета. Шествие они начинали из дворов своих домов. Указывается, что из-за того, что марши перестали проводить в центре города, переместив их в микрорайоны, интернет больше не отключают.
Также с утра вдоль проспекта Независимости выстраивались сторонники власти с красно-зелеными флагами, сообщает "Эхо Москвы".
Как заявляют в МВД республики, обстановка в белорусской столице в воскресенье спокойная. Сотрудники правоохранительных органов внимательно следят за проведением несанкционированных митингов в Белоруссии. Сейчас милиция несет службу в усиленном режиме – ее мобилизовали на фоне новогодних праздников, пишет РИА "Новости".
Оппозиция не признает результаты президентских выборов, прошедших 9 августа. Они требуют отставки Александра Лукашенко и прихода к власти Светланы Тихановской.

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