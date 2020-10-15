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Оппозиция репетирует "революцию" с помощью ультиматума Тихановской - политолог

15 октября 2020, 11:55  •  68 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Эксперт уверен, что домохозяйка осознанно идет на политическое провоцирование ситуации в стране
Требования Светланы Тихановской об отставке Лукашенко и освобождению политзаключенных говорят о том, что белорусская оппозиционерка теряет свое время и способность для мобилизации протестующих. Оппозиция таким образом пытается спровоцировать власть, заявил политолог Олег Бондаренко.
Ранее стало известно, что Тихановская выдвинула Минску следующие требования: Лукашенко должен объявить до 25 октября о своей отставке, прекратить насилие на улицах и объявить амнистию всем политзаключенным. В противном случае в республике начнется забастовка с блокировкой транспорта и закрытием магазинов.
Эксперт не исключает попыток провокаций, схожих с украинским "майданом" шестилетней давности – Тихановская идет на "политическое провоцирование", которое необходимо заранее организовать. Ведь выборы прошли еще летом, и быстрого эффекта достичь не удастся, поэтому "ружье должно выстрелить".
Бондаренко уверен, что глава Республики Александр Лукашенко в своем понимании уже пошел на переговоры с оппозиционерами: то, что президент приехал в следственный изолятор для встречи с протестующими – случай беспрецедентный.
Тем не менее, любая агрессия, как со стороны Минска, так и оппозиции, ухудшит ситуацию – стрельба станет фактором, спровоцировавшим политическую нестабильность, заявил Бондаренко в интервью "Украина.ру".
Ранее глава движения "Русские демократы" Сергей Григоров заявил, что Лукашенко уйдет с президентского поста в процессе объединения РФ с Белоруссией.

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