Оппозиция против власти. Первый раунд

Жителей столицы продолжают раздражать субботние прогулки несистемной оппозиции по центру города. Митингующие сносят ограждения, кидают корзины с мусором, запускают слезоточивый газ. Помимо этого, негодование у москвичей вызывают заторы на дорогах из-за протестующих. Недовольны и гости города, и предприниматели. Во время этих «прогулок» в Москве временно приостанавливалась работа ряда предприятий торговли и питания, были демонтированы некоторые летние кафе.

Кстати, убытки, понесенные из-за несогласованных акций в центре Москвы 27 июля и 3 августа предприятиями торговли и услуг, превысили сумму в 106 миллионов рублей. Об этом сообщили в столичной мэрии. Ранее общие вынужденные издержки компаний, работающих в сфере торговли и услуг, за два дня протестов в центре Москвы оценивались в 60 миллионов рублей, сообщили там же. Кроме того, город потерпел ущерб в виде снижения привлекательности его центра для москвичей и туристов, а также негативного влияния на имидж. В свою очередь, это приводит в будущем к дополнительным отрицательным экономическим эффектам и существенному сокращению доходов от туризма и городских фестивалей.

В дни несанкционированных шествий сторонников оппозиции задерживали сотнями.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал в своем Telegram-канале, что 94 % опрошенных в утреннем эфире «Вести ФМ» поддержали идею о том, что власти должны «работать жестче» по пресечению несанкционированных митингов.

По мнению политологов, несанкционированные митинги были хорошо спланированы, срежиссированы и при необходимости контролировались в режиме реального времени. Протестующие подтянули на митинги провинциалов, зачастую даже не из Подмосковья, а из других регионов страны. И никого из организаторов не смутил тот факт, что все завезенные гастролеры не имеют к московским выборам никакого отношения – у них нет права голоса на выборах в Мосгордуму. Зачинщикам беспорядков нужна была массовость мероприятия, и они ее добивались любой ценой. Так, например, 27 июля на протестной акции присутствовало порядка трех с половиной тысяч человек.

По данным МВД, больше половины из участников были не местными жителями. Об этом написала и главред RT Маргарита Симоньян. Но даже с иногородними участниками организовать массовые события у либералов так и не получилось. То, что намечалось как «мирная» акция «независимых кандидатов», не сумевших собрать подписи горожан в свою поддержку для регистрации кандидатами на выборы в Мосгордуму, закончилось громкими заголовками в западных и российских оппозиционных СМИ об отсутствии в России демократии. Всё было продумано и подготовлено так, чтобы столкновения с полицией и беспорядки точно состоялись. Вместо себя лидеры протестных движений отправили на баррикады тех, кто им поверил.

Протестующие пошумели в центре Москвы, но участники несанкционированной акции не были единым организмом, скорее отдельными ячейками, каждая из которых управлялась отдельными организаторами и заводилами, которые подливали масло в огонь, если градус негодования в толпе снижался. Как полицейские регулировщики, они уверенно направляли толпу в нужную сторону, непрерывно выкрикивая лозунги до срыва голоса. Именно такие координаторы увели людей с широкой Тверской улицы в тесные примыкающие переулки, где произошли жестокие стычки с полицией.

Стычка росгвардейцев с протестующими во время несанкционированного шествия 27 июля 2019 г.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Те, кто вышел на акцию и кричал о том, что их права якобы нарушаются, удивительно быстро забыли, что и у других горожан, случайно оказавшихся в центре Москвы, права тоже есть. Их почему-то митингующим соблюдать не обязательно. А ведь власти должны отстаивать права и защищать именно тех налогоплательщиков, которые стояли из-за митингующих в пробке, или пострадали, случайно оказавшись в толпе, а не толпу возбудившейся оппозиции.

При этом у большинства митингующих были однотипные таблички в руках, которыми их обеспечили организаторы акции, а координация осуществлялась через соцсети и мессенджеры, преимущественно через «Телеграм». Технологии, уже опробованные в других странах.

Самое интересное, что о выборах в Мосгордуму (ведь официально именно они стали причиной незаконной акции) участники беспорядков почти не говорили. Складывается ощущение, что «независимые кандидаты» не особо хотели в них участвовать. Нужен был просто скандал и повод вывести людей на улицу. Нужна отработка тактики и стратегии умных провокаций.

Уже давно известно, что лидеры несистемной оппозиции сотрудничают с неправительственными организациями из США и других западных стран. Например, Илья Яшин уже с 2006 года работает с американским Международным республиканским институтом, который, в свою очередь, тесно связан с Госдепартаментом и спецслужбами США, в том числе ЦРУ и ФБР. Через этот институт финансировались госперевороты в Латинской Америке. На российские выборы США и Европы тоже пытаются влиять уже много лет: прикармливают оппозицию и манипулируют политическими движениями.

Уже доказаны факты, что при участии прозападных структур на муниципальные выборы в 2017 году было подготовлено более 2000 кандидатов по всей стране. Тогда же, в преддверии выборов, в интернете появилась видеозапись встречи Дмитрия Гудкова с Рожански Мэтью Азриэлом, директором Института Кэнона при международном центре Вудро Вильсона.

Данная организация считается одним из главных аналитических центров США по внутриполитическим вопросам России, материалы которого используются всеми госорганам США, начиная от Госдепа и заканчивая ЦРУ. В ходе встречи стороны обсуждали вопросы финансирования. Тогда Гудков избирался в мэры и прекрасно понимал, что сотрудничает с одним из подразделений американской внешней разведки.

Муниципальные выборы для таких персон как Гудков – это единственный шанс засветиться и при любом сомнительном поводе организовать протестные настроения. А после отчитаться перед своими спонсорами. О том, что российские оппозиционеры регулярно получают деньги из-за рубежа, уже не раз сообщалось в СМИ. Например, публиковались отчеты о доходах приближенной к Михаилу Ходорковскому «индивидуальной предпринимательницы» Марии Монаховой, которые только за 2015 г. составили 430 тысяч долларов. Запад кормит и активистов «Открытой России». Так, например, только руководитель проекта «Открытые выборы» Тимур Валиев получил 1,7 миллиона рублей.

Деньги приходят из Лондона и тратятся в Москве, в том числе на имитацию предвыборных кампаний и проведение протестных акций. Финансируется несистемная оппозиция не только из США. На фото Яшин и Гудков встречаются с офицером шведской разведки Туве Гренберг.

Но в настоящий момент главной задачей для них становится создать красивую картинку, которую российские оппозиционные и западные СМИ подхватят. Как, например, операторы зарубежных изданий снимали омоновцев, спровоцированных на жесткие действия агрессией толпы.

Не удивительно, что каждый квадратный метр во время беспорядков был напичкан видеокамерами, и множество блогеров и журналистов совершенно не боялись обступать бойцов ОМОНа в погоне за крупными планами. Ведь приоритетной задачей для оппозиционеров продолжает оставаться создание как можно большего количества информационных поводов для дискредитации России и ее руководства. И митинги это только начало.

Задержания после санкционированного митинга на Проспекте Сахарова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После выборов в Мосгордуму оппозиционеры перейдут от протестных акций на улице к новому витку распространения ложных сведений в интернете. Тогда на первый план выдвинутся рупоры западной пропаганды, которые уже неплохо проявили себя в ходе освещения беспорядков в Москве. Ведь их доходы уже также хорошо простимулированы. Взаимодействуя с западными спецслужбами, оппозиционные СМИ, которые ведут постоянную деятельность по «раскачиванию» внутриполитической ситуации в России, готовят новую волну атак на страну и ее политическое руководство. Только поводы теперь другие.

Так ряд оппозиционных изданий планирует размещать информационные вбросы в отношении наиболее эффективных государственных деятелей из числа соратников российского президента. Уже известно, что после выборов в Мосгордуму поставлена задача в первую очередь «очернить» Шойгу, Матвиенко, Лаврова, Собянина. А в качестве «доказательной базы» будет сфабрикована информация о наличии у данных политиков, их родственников и ближайшего окружения незадекларированных доходов, зарубежных счетов, оффшорных компаний и так далее.

На информационном поприще широко задействуются российские оппозиционные структуры, такие как ФБК, правозащитные НПО «Агора» и «Мемориал», движение «Голос», СМИ «Медуза» и «Дождь», а также расследовательские издания «Инсайдер» и «База». Данные организации активно взаимодействуют с западными спецслужбами, которые ведут систематическую деятельность по дискредитации российских государственных институтов, рассматривающихся как опора действующей власти РФ и противостоящих антироссийской политике Запада. Приоритетными объектами для атак выступают армия, правоохранительные органы, спецслужбы и Русская православная церковь.

Запад, фактически понимая, что проигрывает в гибридном противостоянии с Россией в ключевых регионах мира (Восточная Европа, Ближний Восток, Южная Америка), решил прибегнуть к старой тактике свержения власти в самом источнике, как он считает, глобальной угрозы – в России. Так было и в 1917 году, и в 1991-м. Война с нами на нашей территории уже идет в полную силу, и россияне опять могут оказаться беззащитными перед лицом лжи и информационной агрессии.