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Оппозиция пошла ва-банк? Тихановская предупредила Лукашенко после встречи с Мишустиным

03 сентября 2020, 23:30  •  115 • Политика
Лидер оппозиции Светлана Тихановская предупредила президента Белоруссии Александра Лукашенко, что "новое правительство" может не признать подписанные им соглашения с другими странами. Это заявление она сделала после встречи Лукашенко с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Оппозиция пошла ва-банк?
Тихановская считает, что двусторонние соглашения, подписанные Лукашенко, являются попыткой "торговать суверенитетом страны".
Я сомневаюсь, что любые решения и договоры, которые могут быть подписаны Лукашенко, будут признаны новым правительством. Причина этого известна: народ отказал Лукашенко в доверии, - отметила она.
Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. После этого он заявил о планах посетить Москву, чтобы расставить все точки над "i" в вопросе двустороннего сотрудничества.
Примечательно, что ранее оппозиция Белоруссии предостерегла Россию от вмешательства во внутренние дела республики. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о создании резерва силовиков для оказания помощи Минску.
Добавим, что Москва признаёт результаты выборов в Белоруссии и считает Лукашенко законно избранным президентом. Кроме того, Россия является союзником Белоруссии и связана с соседним государством рядом договоров.

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