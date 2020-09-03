Оппозиция пошла ва-банк? Тихановская предупредила Лукашенко после встречи с Мишустиным

Тихановская считает, что двусторонние соглашения, подписанные Лукашенко, являются попыткой "торговать суверенитетом страны".

Я сомневаюсь, что любые решения и договоры, которые могут быть подписаны Лукашенко, будут признаны новым правительством. Причина этого известна: народ отказал Лукашенко в доверии, - отметила она.

Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. После этого он заявил о планах посетить Москву, чтобы расставить все точки над "i" в вопросе двустороннего сотрудничества.

Примечательно, что ранее оппозиция Белоруссии предостерегла Россию от вмешательства во внутренние дела республики. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о создании резерва силовиков для оказания помощи Минску.

Добавим, что Москва признаёт результаты выборов в Белоруссии и считает Лукашенко законно избранным президентом. Кроме того, Россия является союзником Белоруссии и связана с соседним государством рядом договоров.