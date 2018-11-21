Оппозиция перепутала себя с террористами: «Лазерное оружие» Росгвардии вызвало переполох

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) закупит спецфургоны для контртеррористических операций. Такими данными поделился пресс-секретарь ведомства Валерий Грибакин.

Речь идет о двух микроавтобусах «Газель», которые оснащены нелетальными системами лазерного излучения и акустического воздействия. Как указано на сайте госзакупкок, на данные цели Росгвардия потратила 65,2 миллиона рублей.

«Закупаемое оборудование не является оружием», - подчеркнул он.

Однако из рядового события ряд СМИ, включая и те, что связаны с олигархом Михаилом Ходорковским, начали раздувать скандал, опубликовав материалы о том, что Росгвардия якобы намерена использовать новую технику для разгона участников митингов.

Учитывая поднявшуюся шумиху, журналисты попытались задать вопрос даже официальному представителю президента Российской Федерации Дмитрию Пескову, который переадресовал вопрос в Росгвардию.

«Давайте мы сначала послушаем мнение Росгвардии. Все-таки это вопрос, который касается этого ведомства», - пояснил он.

В самом ведомстве подобные слухи о планах по использованию микроавтобусах на митингах опровергли.

«Там звуковой и световой сигнал. Световой сигнал, начиная от тонкого луча, который может быть направлен в помещение, чтобы дезориентировать террористов, ну и широкий луч, который может просто ослеплять», - пояснил Грибакин*.

Подобные системы правоохранители используют на финальных стадиях операций. Благодаря этому противник оказывается дезориентирован и не может оперативно реагировать на происходящее. Использование же спецтехники на ранних стадиях чревато провалом, ибо тем самым бойцы могут выдать преждевременно свое местоположение.

Это не первый раз, когда СМИ проявляют повышенный интерес к закупкам Росгвардии. В сентябре стало известно о том, что концерн «Калашников» планирует до конца текущего года передать в региональные подразделения Росгвардии 10 комплексов «Стена», которые были существенно доработаны по просьбе правоохранительных органов.

Речь идет о грузовиках «КАМАЗ», которые могут за 3,5 минуты развернуть щиты-трансформеры для перекрытия целых улиц во время беспорядков. Машины оснащены системами фото- и видеофиксации, пожаротушения а также стробоскопами. Впрочем, от некоторых элементов Росгвардия отказалась. Так, были убраны водометы, которые могли покалечить людей.

Что касается критических заявлений о закупках, то они вызывают недоумение. Перед Росгвардией стоит задача по поддержанию общественного порядка, что подразумевает под собой использование спецтехники, которая позволит правоохранителям не только помешать нарушителям, но и минимизировать сопутствующий ущерб.

Но это не играет на руку радикальным оппозиционерам, заинтересованным в проведении несанкционированных митингов. В связи с этим и была организована шумиха вокруг «лазерного оружия» Росгвардии

* Говорит Москва