Оппозиция, но не против своей страны: может ли оппозиционная партия быть солидарна с властью? • 19 • Аналитика

В понимании большинства граждан оппозиция в любом случае должна противостоять существующей политической власти. Единственное исключение – «прикормленные» оппозиционные партии, которые дотируются из бюджета. Но так ли это на самом деле?





В современной России из государственного бюджета финансируются все парламентские партии, включая и оппозиционные. Поскольку все руководители парламентских фракций, депутаты от оппозиционных партий получают государственную зарплату, пользуются всевозможными льготами и преференциями, вряд ли можно рассчитывать на то, что они будут непримиримы в отношении существующей политической системы. Но вопрос в другом: а если партия не пользуется государственной поддержкой и является оппозиционной, но при этом поддерживает власть в определенных направлениях? Казалось бы, такой сценарий невозможен. Но в реальности он встречается, причем и не столь редко.



Типичный пример – знаменитая Русская весна 2014 года. Воссоединение Крыма с Россией и события на Донбассе заставили многие политические организации патриотического толка пересмотреть свое отношение к действующей российской власти, хотя никакого финансирования из государственного бюджета они не получали. Просто в какой-то момент политический курс Кремля совпал с теми устремлениями и чаяниями патриотов, которые они вынашивали задолго до воссоединения Крыма.



Севастополь, 1999 год. Тогда город русской славы входил в состав Украины, и это было очень больной темой для всех патриотов, искренне переживающих за судьбу Севастополя, за жизнь севастопольцев в чужом государстве. Группа активистов ныне запрещенной в России НБП, которой руководил Эдуард Лимонов, "захватывает" Башню моряков в Севастополе.





Покойный Эдуард Лимонов и его однопартийцы одними из первых начали борьбу за Севастополь, еще за 15 лет до Русской весны

С башни вниз летят листовки «Кучма – подавишься Севастополем», вывешивается транспарант «Севастополь – русский город». Кто сейчас осмелится утверждать обратное, что Севастополь – русский город? А тогда, в 1999 году, подобные действия были квалифицированы как экстремистские не только на Украине, но и в России. Получается, что радикалы из НБП оказались одними из немногих, кто еще тогда, 21 год назад, отважились на подобную акцию во славу великого российского государства. Главное, без перехода на экстремизм.



Прошло 15 лет, и в Севастополь вошли уже не воспитанники Эдуарда Лимонова, а «вежливые люди» - военнослужащие спецподразделений Вооруженных сил Российской Федерации. Тезис «Севастополь – русский город» был поддержан на государственном уровне, а севастопольцы в подавляющем большинстве проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Так почему, спрашивается, оппозиционные партии патриотического толка должны были возражать против внешней политики российской власти на украинском направлении?



Сам Эдуард Лимонов в последние годы своей жизни не раз говорил, что у него нет особых претензий к внешнеполитическому курсу российской власти. Примерно с таких же позиций выступают и многие другие российские патриоты, политические организации и издания патриотического толка.



Но в то же время, патриотические силы не забывают о том, что во внутренней политике действия Кремля вызывают очень много вопросов. Одно повышение пенсионного возраста чего стоит? А миграционная политика? А работа на социальном направлении? Поддержка вооруженных сил и разработка новых вооружений это, конечно, очень хорошо, как и возможность показать Западу «кузькину мать» в Сирии, но ведь бедственное положение пенсионеров, дефицит детских садов, маленькие зарплаты при неустанно растущей коммуналке никто не отменял. Вот и остается внесистемной оппозиции поддерживать одни начинания правительства и жестко критиковать другие.



Никто из патриотов России никогда не будет выступать против российского государства как такового, но вот по социальным, экономическим вопросам, по вопросам демографической и миграционной политики недовольство действиями властей может присутствовать. Это не значит, что оппозиция плохая и хочет развалить страну. Главное, что она должна оставаться конструктивной и без кормления извне. Поднимая эти вопросы, оппозиционеры (подлинные, а не «болотно-оранжевые») стремятся, чтобы наша страна стала еще сильнее, чтобы гордиться можно было не только глубоководными аппаратами, истребителями и спецназом, но и уровнем жизни простых российских людей. В понимании большинства граждан оппозиция в любом случае должна противостоять существующей политической власти. Единственное исключение – «прикормленные» оппозиционные партии, которые дотируются из бюджета. Но так ли это на самом деле?В современной России из государственного бюджета финансируются все парламентские партии, включая и оппозиционные. Поскольку все руководители парламентских фракций, депутаты от оппозиционных партий получают государственную зарплату, пользуются всевозможными льготами и преференциями, вряд ли можно рассчитывать на то, что они будут непримиримы в отношении существующей политической системы. Но вопрос в другом: а если партия не пользуется государственной поддержкой и является оппозиционной, но при этом поддерживает власть в определенных направлениях? Казалось бы, такой сценарий невозможен. Но в реальности он встречается, причем и не столь редко.Типичный пример – знаменитая Русская весна 2014 года. Воссоединение Крыма с Россией и события на Донбассе заставили многие политические организации патриотического толка пересмотреть свое отношение к действующей российской власти, хотя никакого финансирования из государственного бюджета они не получали. Просто в какой-то момент политический курс Кремля совпал с теми устремлениями и чаяниями патриотов, которые они вынашивали задолго до воссоединения Крыма.Севастополь, 1999 год. Тогда город русской славы входил в состав Украины, и это было очень больной темой для всех патриотов, искренне переживающих за судьбу Севастополя, за жизнь севастопольцев в чужом государстве. Группа активистов ныне запрещенной в России НБП, которой руководил Эдуард Лимонов, "захватывает" Башню моряков в Севастополе.С башни вниз летят листовки «Кучма – подавишься Севастополем», вывешивается транспарант «Севастополь – русский город». Кто сейчас осмелится утверждать обратное, что Севастополь – русский город? А тогда, в 1999 году, подобные действия были квалифицированы как экстремистские не только на Украине, но и в России. Получается, что радикалы из НБП оказались одними из немногих, кто еще тогда, 21 год назад, отважились на подобную акцию во славу великого российского государства. Главное, без перехода на экстремизм.Прошло 15 лет, и в Севастополь вошли уже не воспитанники Эдуарда Лимонова, а «вежливые люди» - военнослужащие спецподразделений Вооруженных сил Российской Федерации. Тезис «Севастополь – русский город» был поддержан на государственном уровне, а севастопольцы в подавляющем большинстве проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Так почему, спрашивается, оппозиционные партии патриотического толка должны были возражать против внешней политики российской власти на украинском направлении?Сам Эдуард Лимонов в последние годы своей жизни не раз говорил, что у него нет особых претензий к внешнеполитическому курсу российской власти. Примерно с таких же позиций выступают и многие другие российские патриоты, политические организации и издания патриотического толка.Но в то же время, патриотические силы не забывают о том, что во внутренней политике действия Кремля вызывают очень много вопросов. Одно повышение пенсионного возраста чего стоит? А миграционная политика? А работа на социальном направлении? Поддержка вооруженных сил и разработка новых вооружений это, конечно, очень хорошо, как и возможность показать Западу «кузькину мать» в Сирии, но ведь бедственное положение пенсионеров, дефицит детских садов, маленькие зарплаты при неустанно растущей коммуналке никто не отменял. Вот и остается внесистемной оппозиции поддерживать одни начинания правительства и жестко критиковать другие.Никто из патриотов России никогда не будет выступать против российского государства как такового, но вот по социальным, экономическим вопросам, по вопросам демографической и миграционной политики недовольство действиями властей может присутствовать. Это не значит, что оппозиция плохая и хочет развалить страну. Главное, что она должна оставаться конструктивной и без кормления извне. Поднимая эти вопросы, оппозиционеры (подлинные, а не «болотно-оранжевые») стремятся, чтобы наша страна стала еще сильнее, чтобы гордиться можно было не только глубоководными аппаратами, истребителями и спецназом, но и уровнем жизни простых российских людей. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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