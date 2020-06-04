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Оппозиция Молдовы выступила против российского газа

04 июня 2020, 00:55  •  69 • Украина
«Покупая российский газ, мы поддерживаем сепаратистов Приднестровья»
Молдавская оппозиция, вдохновившись тем, что удалось заблокировать российский кредит, решила не останавливаться на достигнутом и потребовать ещё отказаться и от российского газа.
С таким заявлением выступила фракция партии «Платформа Достоинство и правда» (DA) Андрея Нэстасе, ранее входившая в политический блок ACUM. В заявлении говорится о том, что необходимо срочно диверсифицировать поставки газа в Молдову и отказаться от монопольного договора с российским «Газпромом».
«Требуем предоставить информацию об альтернативных предложениях по поставкам природного газа из других стран, а также данные о пропускной способности газопровода Яссы-Унгены, а также требуем предоставить детали ценовой политики»,
говорится в заявлении.
Аргументируют своё требование оппозиционеры тем, что цена на газ на мировом рынке упала, а молдаване, оплачивая российский газ, «поддерживают сепаратистов Приднестровья».
«Объяснения Moldovagaz не правдоподобны. Молдова и её граждане потеряли в прошлом году почти 120 миллионов долларов. Очевидно, что интерес заключается в поддержании сепаратизма в Республике Молдова. Все газопроводные сети Молдавии принадлежат компании MoldovaGaz, контролируемой российским «Газпромом», а строительство газопровода Яссы – Кишинев искусственно задерживается в течение нескольких лет»,
– уверен Андрей Нэстасе.
А депутат от DA Александр Слусарь объявил, что «стратегическим партнёром в отношении поставок газа в Молдову станет Украина».
«Платформа DA считает, что Молдавия не должна более быть чьим-либо вассалом из-за чрезмерной зависимости от энергоносителей из одного источника»,
– завершил своё гневное выступление Нэстасе.
Не рассказал он почему-то о том, что при заключении договоров опираются на среднегодовую цену. Ведь в разгар отопительного сезона для Молдовы (по европейским ценам) газ стоил бы 260 долларов за тысячу кубов, а с учётом транспортировки – и все 300. Сегодня Молдова покупает российский газ за 160 долларов за тысячу кубометров.
Что касается строительства газопровода Яссы – Кишинёв, который в будущем свяжет Молдову и Румынию, то ввод его в эксплуатацию откладывается, как минимум, до 2023 года. Начали строить газопровод в 2013 году, обещая ввести в эксплуатацию в 2017-м. Причина задержки строительства банальна – не хватает денег.
Соб. корр. ФСК
На фото. Лидер DA Андрей Нэстасе

Фонд Стратегической Культуры

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