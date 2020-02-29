Оппозиция Молдовы выдвинула вотум недоверия министру экономики

Не сумев сместить главу МИДЕИ, оппозиция взялась за министра экономики

Не сумев отправить в отставку министра иностранных дел Молдовы Аурелиу Чокоя, депутаты фракций PAS и DA (ранее входивших в единый политический блок ACUM) решили повторить попытку – на этот раз выразив вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры Анатолу Усатому. О чём и сообщил на заседании парламента вице-спикер парламента, член фракции DA Александр Слусарь.

«Настоящим депутаты парламента выдвигают вотум недоверия программам министерства экономики и инфраструктуры», – заявил вице-спикер парламента.

Оппозиция недовольна работой министра экономики и уверена, что действия министерства «идут в разрез с интересами страны».

Есть и конкретное обвинение – оппозиционные депутаты обвиняют Усатого в том, что он вернулся к использованию коррупционных схем в строительных работах, иначе как объяснить тот факт, что министерство экономики не опубликовало тендеры на ремонт дорог в Молдове в Официальном журнале Евросоюза.

«В рамках соглашения об Ассоциации с ЕС в области госзакупок в 2015 году Молдова взяла на себя обязательство соблюдать принципы недискриминации, пропорциональности и транспарентности. Например, публиковать информацию о проведении тендеров, в том числе и в журнале ЕС. Но для ремонта четырёх крупных дорог в стране тендер был проведён в спешке», – заявил Слусарь.

На это обвинение в министерстве экономики справедливо заметили, что в Официальном журнале ЕС публикуют тендеры только те страны, которые являются членами Евросоюза. Однако оппозицию такой ответ не удовлетворил, и вотум недоверия был вынесен.

Согласно парламентской процедуре, проект вотума недоверия министру должен пройти обсуждение на заседании парламентского бюро, а затем его вместе с заключением профильной комиссии можно будет включить в повестку работы для рассмотрения на пленарном заседании. Для принятия вотума недоверия необходимо, чтобы за него проголосовал 51 депутат.

По мнению депутата-социалиста Богдана Цырди, сложно понять, чего хочет оппозиция. Так, 20 февраля они требовали отчёт премьера Иона Кику о первых ста днях работы его правительства. 21 февраля Кику с отчётом пришёл в парламент, но оппозиция не дала ему говорить, заблокировав трибуну, напоминает депутат.

«27 февраля, они потребовали отчёт министра соцзащиты о ситуации в стране с коронавирусом. Министр пришла. Угадайте, что сделали господа из блока ACUM? Они покинули зал заседаний.

Когда начали обсуждать проект об индексации пенсий два раза в год, вернулись в зал. Сами ранее поддержали эту идею, и сами же стали протестовать против этого! Дескать, не надо два раза в год! Откуда деньги возьмем? Оставьте индексацию раз в год. И чтобы не все получали индексацию, а только некоторые, как сейчас. Стоит ли после этого удивляться вынесению вотума недоверия министру экономики?», – недоумевает Цырдя.

Соб. корр. ФСК