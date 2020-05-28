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Оппозиция Молдовы требует запретить «Троллейбус Победы» в Кишинёве

28 мая 2020, 12:55  •  25 • Украина
Молдавские «проевропейцы» продолжают воевать с народной памятью
В Кишинёве прошло заседание муниципального совета, закончившееся скандалом – парламент ушёл на карантин и весь накал политических страстей переместился в муниципальный совет.
Поводом для скандала послужила акция «Троллейбус Победы», запущенная информационным агентством и радио Sputnik Молдова к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Эта акция – троллейбус 22-го маршрута в Кишинёве, оформленный старыми фотографиями и георгиевскими лентами, стал одной из немногих акций к Дню Победы, поскольку торжественные мероприятия были отложены в связи с пандемией коронавируса.
Однако, как оказалось, у некоторых молдаван этот троллейбус вызывает негативные эмоции. Так фракция Либеральной партии в муниципальном совете потребовала запретить размещать на общественном транспорте «элементы советской пропаганды».
«В то время, когда международные структуры возмущаются тем, что Россия продвигает свою пропаганду во всём мире, нам не следует в этом участвовать. Муниципальный совет должен запретить размещение советской символики, в том числе запретить, чтобы в общественном транспорте исполнялись советские песни»,
– заявил депутат-либерал Ион Чебану, выступая от фракции.
Его тут же поддержали депутаты от «Платформы DA» (партия Андрея Нэстасе) и партии PAS (партия Майи Санду), посоветовав поехать на Украину и перенять там опыт борьбы с георгиевскими ленточками.
Однако большая часть депутатов возмутились и встали на защиту «Троллейбуса Победы» – социалисты, коммунисты, демократы и депутаты партии «Шор» напомнили «проевропейцам», что король Румынии Михай был награждён Орденом Победы, а общую историю стереть невозможно, даже если это кому-то очень хочется.
«Тот троллейбус, о котором вы говорите, на нём написано «75 лет Победы над фашизмом». Если вы против, значит, признаёте себя фашистами, уважаемые либералы в кавычках. Вам должно быть просто стыдно»,
– сделал вывод вице-председатель фракции ПСРМ Александр Одинцов.
Депутаты фракций PAS, DA и Либеральной партии покинули заседание муниципального совета, пообещав ещё раз внести на рассмотрение законопроект о недопустимости размещения «советской пропаганды» в Кишинёве.
«Троллейбус Победы» будет ездить по столице Молдовы до 24 августа – Дня освобождения Молдавии. Такой же троллейбус ездит и по улицам города Бельцы.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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