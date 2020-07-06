Оппозиция Молдовы ставит условия правительству

Фракция PAS согласна прийти на заседание парламента, но с условием…

Депутаты от Партии социалистов в парламенте Молдовы обвинили проевропейскую оппозицию (партии PAS и DA) в преступном сговоре с партиями беглых олигархов Pro Moldova и «Шор» с целью усиления в стране не только политического, но и экономического кризиса.

«Нам жаль, что коллеги из блока ACUM присоединились к Канду и гражданину Шору. И хотя у нас разные позиции, но нельзя ради политической борьбы идти против интересов людей. Несмотря на то, что ранее депутаты единогласно поддержали инициативу увеличить зарплаты медикам, сегодня, когда правительство изыскало средства, парламентарии предпочли политические игры»,

– заявил на пресс-конференции заместитель спикера парламента, депутат-социалист Влад Батрынча.

Он напомнил, что найти деньги для помощи пенсионерам, фермерам, полицейским и медикам было совсем не просто, это было большой проблемой, но политики решили создать ещё одну. При том, что на словах ни один оппозиционный депутат не признаётся в том, что он против увеличения социальных выплат.

Премьер-министр Ион Кику предупредил, что «проевропейцы» заигрались и не заметили, как вместе с социальной помощью народу Молдовы заблокировали и помощь от ЕС в размере 100 млн евро.

«Если в случае блокирования российского кредита ещё можно было предположить геополитический характер такого поведения оппозиции, то блокирование помощи Евросоюза заставляет думать, что настоящая цель оппозиции – просто отсечь Молдову от любой помощи. А 100 миллионов евро – это существенная поддержка экономики»,

– отметил глава правительства.

Принятие макрофинансовой помощи Евросоюза включено в список вопросов, которые необходимо было рассмотреть и принять на двух сорванных заседаниях парламента, а без одобрения парламента, Молдавия эту помощь не получит.

Наконец, к вечеру воскресенья стало известно, что лидер партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду объявила – её фракция в парламенте явится на заседание и проголосует за поправки в бюджет.

«Фракция PAS проголосует за бюджет, предполагающий увеличение заплат врачей, компенсации для сельхозпроизводителей, помощь экономике и устранение ненужных расходов. Никто не аннулировал парламент, несмотря на то, что парламентского большинства не существует. Сегодня найдётся 51 депутат, чтобы поддержать бюджет для людей»,

– согласилась экс-премьер.

Однако согласилась не просто так, а с условием – правительство Иона Кику должно уйти в отставку.

«Потом она скажет, что в отставку должен уйти и Додон. Потом она с недовольством обнаружит, что 700 лей пенсионерам – унизительно мало. Надо 2000 лей дать. А 30% увеличение зарплат медикам – и вовсе издевательство. Надо хотя бы 70% и сразу. Конечно, Ион Кику вряд ли подаст в отставку, как и Игорь Додон. Да и других денег для помощи в бюджете сейчас нет. Тогда Майя Григорьевна обидится и в знак протеста её фракция покинет парламент. Всё это уже было»,

– отметил депутат-социалист Богдан Цырдя.