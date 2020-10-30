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Оппозиция Молдовы собирает боевиков «для защиты выборов»

30 октября 2020, 01:15  •  89 • Украина
«Открыта запись для всех мужчин, которые готовы идти вместе с нами»
Молдавская оппозиция продолжает пугать избирателей фальсификацией будущих президентских выборов, которые должны состояться 1 ноября. Если экс-премьер и лидер партии PAS Майя Санду со всех трибун говорит о фальсификации итогов выборов, то её бывший партнёр по политическому блоку ACUM, экс-глава МВД и председатель партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе заявил о том, что необходимо уже сейчас организовывать добровольцев «для защиты голосов» от «нападения олигархов».
«Платформа DA» начинает организовывать добровольцев для защиты Молдовы от нападения олигархов. Открыта запись для всех мужчин этой страны, которые чувствуют, что готовы идти вместе с нами и поехать в районы, где расположены 42 участка для голосования жителей с левого берега Днестра с тем, чтобы не допустить подтасовку и массовый подвоз избирателей»,
– рассказал Нэстасе в видео обращении, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook.
По уверениям лидера партии «Платформа DA», действующий президент привлечёт «к фальсификации итогов выборов сепаратистов из Тирасполя», а сделает он это для того, чтобы спасти «олигархический режим беглеца Владимира Плахотнюка».
Что касается итогов выборов, то экс-глава МВД не сомневается в своей победе и уже сегодня примеряет на себя роль главнокомандующего.
«Ставки нынче огромны и связаны с выживанием олигархического режима. Более того, геополитическая нагрузка этой операции максимальна, учитывая, а это хорошо известно, что я выиграю на этих выборах, и гегемония России в регионе через таких персонажей, как Додон и Красносельский, будет навсегда скомпрометирована. Но чтобы это произошло, нам необходимо готовиться к защите уже сегодня»,
– призывал оппозиционный политик за три дня до выборов.
По его словам, списки добровольцев (или боевиков?) уже составляются, автобусы будут ждать ровно в 2:00 на воскресенье у штаб-квартиры «Платформы DA», а в этих списках добровольцев его имя стоит первым.
Другими словами, перед «добровольцами» во главе с экс-главой МВД будет стоять задача – помешать проголосовать жителям Приднестровья, имеющим паспорт Молдовы, на президентских выборах.
«Как будущий главнокомандующий Вооружённых сил, скажу, что и в мыслях не позволю Додону, Гушану, Красносельскому или какому-то генералу КГБ распоряжаться будущим нашей страны»,
– пригрозил Нэстасе и призвал всех европейских послов, аккредитованных в Молдавии, и «особенно послов Румынии и США» взять под контроль ситуацию в стране в воскресенье, 1 ноября.
По мнению же экспертов, сам Андрей Нэстасе грубо нарушает закон, ограничивая права граждан на голосование, что вряд ли понравится «западным партнёрам».
«В самом призыве уже содержится практически состав преступления, что говорит об уровне наших кандидатов в президенты. Они даже не отдают себе отчёта, что делают. Как же ты берёшь на себя обязанность отвечать за весь народ, но при этом отрезаешь часть народа. Здесь сразу появляется параллель с действиями премьер-министра Мирчи Друка, который в 90-х призвал пойти в «поход на Гагаузию». Политики кричат, что Молдова хочет в Европу, что мы хотим правовое государство, но с таким уровнем об этом не может быть и речи»,
– прокомментировал ситуацию ветеран МВД Борис Муравский в интервью радио Sputnik Молдова.
С ним согласен и политолог Борис Шаповалов, который уверен – такие заявления оппозиционного политика граничат с призывами к гражданской войне с частью своего народа, ведь на территории Приднестровья проживает более 300 тысяч граждан Молдовы.
«И здесь даже не пахнет европейскими ценностями, демократией и тем, о чём говорят Нэстасе, Санду и прочие лидеры правых партий. Какое здесь может быть уважение к своим гражданам, когда их фактически пытаются лишить права голоса. Что дальше последует за такими призывами? Призывы взять оружие в руки? Это абсолютно безответственное, глупое и опасное заявление со стороны одного из политиков»,
– считает политолог.
Между тем, Андрей Нэстасе уже заявил, что ветераны Приднестровской войны пообещали ему свою поддержку…
Соб. корр. ФСК
На фото. Лидер партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе

Фонд Стратегической Культуры

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