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Оппозиция Молдовы продолжит войну с правительством

23 июля 2020, 15:05  •  55 • Украина
Эксперты предполагают, что в Молдове готовится «цветная революция»
Несмотря на то, что молдавская оппозиция провалила выражение вотума недоверия правительству Иона Кику, оппозиционеры не оставили надежду отправить Кабмин в отставку.
Так в партии «Платформа Достоинство и правда» (ППДП) уверены, что следующая попытка обязательно увенчается успехом, к тому же у них уже готов очередной вотум недоверия, который они и представят на ближайшей сессии. Напомним, что ближайшее заседание парламента состоится только в сентябре – депутаты ушли на каникулы.
«Мы продолжаем борьбу. В любом случае, эта власть будет ликвидирована, это правительство будет отправлено в отставку. В августе будет внеочередная сессия или уже осенне-зимняя сессия, всё начнётся с нуля. Если соберётся 51 голос для отставки этого правительства, поверьте мне, это произойдёт в августе»,
– заявил вице-председатель ППДП Александр Слусарь.
И подтвердил обещанные накануне лидером партии Pro Moldova Андрианом Канду «сюрпризы» для правящей парламентской коалиции «в самое ближайшее время».
Лидер ППДП Андрей Нэстасе рассказал, что парламентские каникулы он потратит на «консолидацию оппозиционных сил».
Нэстасе отверг обвинения в том, что он хочет захватить власть – по его словам ППДП просто хочет сменить действующее правительство на «истинно народное и проевропейское».
«Мы пришли с этим вотумом недоверия не для того, чтобы показать себя, мы действительно хотели, чтобы это катастрофическое правительство было свергнуто. Это правительство не в состоянии решить проблемы людей, не в состоянии одолеть эту пандемию, этот экономический кризис, оно должно уйти, а вместо него должно прийти ответственное правительство, возглавляемое «Платформой достоинство и правда», в котором были бы профессионалы, честные люди, способные показать некоторые результаты»,
заявил Нэстасе.
По мнению же политолога Игоря Боцана, провалившуюся затею с вотумом недоверия правительству реанимировать нельзя.
«Просто не имеет смысла после неудачной попытки начинать сейчас всё заново. Во-первых, депутаты из ДПМ, на которых ранее можно было повлиять, чтобы они перешли в оппозицию, сейчас будут крайне осторожны в своих решениях. Какое политическое будущее будет у тех, кто ушёл от демократов и сейчас находятся рядом с Канду? У них его нет, по крайней мере, это выглядит именно так. Я думаю, у них была надежда, что их шеф вернётся и всё будет как раньше, но не вышло»,
– заявил Боцан.
Что же касается обещанных «сюрпризов», то, по мнению экспертов, таким «сюрпризом» может стать попытка очередной «цветной революции», а в качестве главной «движущей силы» будут использованы партии PAS и DA и ветераны Приднестровской войны.
Соб. корр. ФСК
На фото. Лидеры молдавской оппозиции

Фонд Стратегической Культуры

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