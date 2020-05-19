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Оппозиция Молдовы призывает к свержению правительства

19 мая 2020, 13:55  •  27 • Украина
«В стране идёт процесс передела власти»
В понедельник, 18 мая, в молдавском парламенте вновь произошли изменения – ещё двое депутатов из фракции Демократической партии перешли в парламентскую группу Pro Moldova.
Напомним, в результате раскола фракцию ДПМ покинули шесть депутатов и образовали группу Pro Moldova, объявив, что будут всячески поддерживать оппозиционный блок ACUM. После чего к этой группе присоединилось ещё четверо депутатов, а в понедельник – ещё двое, в результате в антиправительственной (как они себя позиционируют) группе Pro Moldova в настоящее время 12 депутатов, в то время как во фракции ДПМ из 30 парламентариев осталось 15. В парламентскую коалицию большинства входят фракции ПСРМ и ДПМ, необходимый минимум для создания коалиции составляет 51 мандат. Если из ДПМ выйдет ещё двое депутатов, коалиция перестанет существовать.
Глава Демпартии Павел Филип уверен, что партию хотят уничтожить.
«Сожалею об уходе моих коллег, которые не сопротивлялись низким методам убеждения, практикуемым группой Шор-Канду. Демократическая партия находится под яростной атакой извне. Те, кто пытался захватить партию и потерпел неудачу, теперь пытаются её уничтожить. Но им это не удастся»,
– прокомментировал Филип уход бывших соратников.
Молдавский журналист Дмитрий Чубашенко не сомневается в том, что за всем происходящим в парламенте стоит беглый олигарх Влад Плахотнюк.
«Плахотнюк – главный игрок, всё происходит, как по нотам. Сейчас небольшая заминка. Такие комбинации раньше удавались только ему»,
– заявил журналист в эфире передачи «Главное» с Ниной Димогло на телеканале TVC-21.
По его словам, Плахотнюк использует парламентские группы Шор и Pro Moldova в своих интересах.
По мнению молдавского политолога Влада Кульминского, в стране «происходит борьба между бывшими соратниками в Демократической партии», что может угрожать государственности Молдовы.
«Я очень боюсь того, что наши госучреждения на каком-то этапе просто начнут разрушаться. В стране идёт процесс передела власти. И сегодня у президента Додона пытаются отжать власть далеко не в интересах Молдовы. Мне видится, что это пытаются сделать Плахотнюк и группа Шор. Но ничего общего с процессом демократизации или создания какой-то модели государственного развития эти процессы не имеют»,
– уверен Кульминский.
Тем временем глава оппозиционной партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе уже открыто призывает к свержению нынешнего правительства.
«Правительство Кику должно пасть демократическим голосованием в Парламенте Республики Молдова. Пророссийское правительство в Кишинёве должно быть распущено путём демократического голосования. Это правительство уже показало, что оно не способно реагировать на любой из кризисов»,
– заявил Андрей Нэстасе в эфире «Радио Кишинёва».
Для этого антиправительственному блоку в парламенте Молдовы не хватает ещё всего лишь двоих перебежчиков.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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