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Оппозиция Молдовы попыталась забрать у населения социальную помощь

11 апреля 2020, 14:35  •  11 • Украина
И правительство, и народ просят оппозицию не мешать стране
В Молдавии продолжает расти количество заражённых коронавирусом, который уже проник во все районы страны, даже в самые отдалённые. А учитывая тот факт, что со дня на день в страну прибудет несколько чартерных рейсов с гражданами Молдовы из Европы, можно ожидать дальнейший рост эпидемии.
Казалось бы, на этом фоне вся политическая элита страны должна заниматься исключительно борьбой с эпидемией и с её последствиями. Однако это не относится к молдавской политической оппозиции, которая на фоне ожидания пика эпидемии в стране своими действиями остановила предусмотренные меры поддержки населения и бизнеса.
Депутаты фракций PAS, Платформы DA, группы Pro Moldova направили не одну жалобу на действия правительства в Конституционный суд Молдовы. В результате решением КС было приостановлено действие закона по поддержке населения и бизнеса в условиях пандемии коронавируса, принятого недавно правительством.
Как результат такого решения Конституционного суда – невозможность выплачивать пособия по безработице, приостановка увеличения минимального ежемесячного дохода и пособий на детей, невозможность возмещения предпринимателям 45% фонда заработной платы, невозможность снижения ставки НДС для ресторанного и гостиничного бизнеса и прочее.
Премьер-министр Ион Кику заявил о том, что Кабмин ищет выход из создавшегося положения и собирает экстренное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям для принятия жёстких мер.
«В апреле у многих людей не будет денег на хлеб, а приостановленный закон означает, что мы не можем выплатить им эти средства»,
– отметил премьер.
Президент Молдовы Игорь Додон назвал действия оппозиции «странными и циничными» и обратился к оппозиции с просьбой не мешать и не вредить народу своей страны.
«Только за вчерашний день в Кишинёве подано 490 заявлений о помощи безработным. Правительство пытается помочь гражданам, а оппозиция ставит палки в колеса. Если не можете помогать – не мешайте»,
– заявил Додон.
В пятницу на заседании Комиссии по Чрезвычайным ситуациям был утверждён пакет мер, направленный на поддержку населения и бизнеса, несмотря на то, что магистраты КС приостановили действие этого закона.
«Чтобы обеспечить выдачу пособий и выплату зарплат теми работодателями, которые могут её выплачивать в условиях кризиса, но ждут от государства покрытия налогов и взносов, комиссия по ЧС утвердила некоторые положения из принятого ранее «антикризисного» пакета»,
– сообщил премьер-министр после заседания комиссии по ЧС.
По его мнению, нельзя наказывать население страны из-за действий безответственных политиков.
«Речь идёт о выплате пособия по безработице, о повышении размера социального пособия и процедуре его выплаты, о компенсации работодателям налогов и взносов при выплате зарплат, о приостановке оплаты патента и продлении сроков отчётности. Все эти меры будут действовать в период ЧС»,
– уточнил Ион Кику.
Предприниматели Молдовы уже высказали своё мнение по поводу действий оппозиции.
Член ассоциации «MАR» Анета Засавицки в своём обращении к парламентской оппозиции назвала их действия издевательством над молдавским бизнесом и обвинила политиков в том, что они ищут политические дивиденды на фоне кризиса в стране.
Напомним, накануне посол Евросоюза в Кишинёве Петер Михалко призвал действующее правительство брать пример с тех политиков, которые остались верны евроинтеграции, намекая всё на ту же оппозицию.
Соб. корр. ФСК
На фото. Представители молдавской оппозиции, источник – «Эхо Молдовы»

Фонд Стратегической Культуры

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