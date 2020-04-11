Оппозиция Молдовы попыталась забрать у населения социальную помощь

И правительство, и народ просят оппозицию не мешать стране

В Молдавии продолжает расти количество заражённых коронавирусом, который уже проник во все районы страны, даже в самые отдалённые. А учитывая тот факт, что со дня на день в страну прибудет несколько чартерных рейсов с гражданами Молдовы из Европы, можно ожидать дальнейший рост эпидемии.

Казалось бы, на этом фоне вся политическая элита страны должна заниматься исключительно борьбой с эпидемией и с её последствиями. Однако это не относится к молдавской политической оппозиции, которая на фоне ожидания пика эпидемии в стране своими действиями остановила предусмотренные меры поддержки населения и бизнеса.

Депутаты фракций PAS, Платформы DA, группы Pro Moldova направили не одну жалобу на действия правительства в Конституционный суд Молдовы. В результате решением КС было приостановлено действие закона по поддержке населения и бизнеса в условиях пандемии коронавируса, принятого недавно правительством.

Как результат такого решения Конституционного суда – невозможность выплачивать пособия по безработице, приостановка увеличения минимального ежемесячного дохода и пособий на детей, невозможность возмещения предпринимателям 45% фонда заработной платы, невозможность снижения ставки НДС для ресторанного и гостиничного бизнеса и прочее.

Премьер-министр Ион Кику заявил о том, что Кабмин ищет выход из создавшегося положения и собирает экстренное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям для принятия жёстких мер.

«В апреле у многих людей не будет денег на хлеб, а приостановленный закон означает, что мы не можем выплатить им эти средства»,

– отметил премьер.

Президент Молдовы Игорь Додон назвал действия оппозиции «странными и циничными» и обратился к оппозиции с просьбой не мешать и не вредить народу своей страны.

«Только за вчерашний день в Кишинёве подано 490 заявлений о помощи безработным. Правительство пытается помочь гражданам, а оппозиция ставит палки в колеса. Если не можете помогать – не мешайте»,

– заявил Додон.

В пятницу на заседании Комиссии по Чрезвычайным ситуациям был утверждён пакет мер, направленный на поддержку населения и бизнеса, несмотря на то, что магистраты КС приостановили действие этого закона.

«Чтобы обеспечить выдачу пособий и выплату зарплат теми работодателями, которые могут её выплачивать в условиях кризиса, но ждут от государства покрытия налогов и взносов, комиссия по ЧС утвердила некоторые положения из принятого ранее «антикризисного» пакета»,

– сообщил премьер-министр после заседания комиссии по ЧС.

По его мнению, нельзя наказывать население страны из-за действий безответственных политиков.

«Речь идёт о выплате пособия по безработице, о повышении размера социального пособия и процедуре его выплаты, о компенсации работодателям налогов и взносов при выплате зарплат, о приостановке оплаты патента и продлении сроков отчётности. Все эти меры будут действовать в период ЧС»,

– уточнил Ион Кику.

Предприниматели Молдовы уже высказали своё мнение по поводу действий оппозиции.

Член ассоциации «MАR» Анета Засавицки в своём обращении к парламентской оппозиции назвала их действия издевательством над молдавским бизнесом и обвинила политиков в том, что они ищут политические дивиденды на фоне кризиса в стране.

Напомним, накануне посол Евросоюза в Кишинёве Петер Михалко призвал действующее правительство брать пример с тех политиков, которые остались верны евроинтеграции, намекая всё на ту же оппозицию.