Оппозиция Молдовы не готова к перемирию на время карантина

Политические споры отвлекают от борьбы с эпидемией, уверены в правительстве

В Молдавии растёт политическое противостояние правительства и оппозиции, которая оправилась от первого шока пандемии и вновь принялась критиковать власти, тем более что поводов во время чрезвычайного положения в стране для критики хватает.

Оппозиционной партии «Платформа DA» не нравится принятый правительством пакет антикризисных мер, который она собирается оспорить в Конституционном суде.

«Некоторые положения пакета антикризисных мер не имеют ничего общего ни с системой здравоохранения, ни с действиями в условиях кризисной ситуации в экономике. Наоборот, некоторые из них могут нанести экономический ущерб и обернуться новыми серыми схемами»,

– заявил в понедельник на брифинге председатель парламентской фракции «Платформа DA», вице-председатель парламента Александр Слусарь.

Член исполкома Гражданского конгресса Михаил Полянский со своей стороны выдвинул правительству требование снизить тарифы на газ и электроэнергию для населения.

«В конце марта обществу сообщили, что с 1 апреля закупочная цена на газ для Молдовы снижается примерно на 8%. Также с 1 апреля цена на электроэнергию для Молдовы уменьшилась на 9%. Только вот для конечных пользователей цена не изменилась – как мы платили в прошлом году, так и будем платить. Сейчас, когда власти ежедневно призывают граждан разделить экономические последствия коронавирусной эпидемии, такое поведение государства не просто вызывает молчаливую злость, а откровенную ярость»,

– считает Полянский.

Правительство уже пообещало снизить тарифы для населения со второго полугодия – с 1 июля, однако политик требует сделать это немедленно, несмотря на то что сделать это невозможно с юридической точки зрения.

А депутат партии «Действие и солидарность» (PAS) Думитру Алайба раскритиковал призыв президента отказаться на время эпидемии от политических споров, заявив, что «критика оппозицией решений властей – это не политика, а наша работа».

По мнению политолога Анатола Царану, в стране в скором времени вполне возможны народные бунты, которые начнутся после того, как у людей закончатся деньги и начнётся голод.

Ситуация в Молдове действительно критическая – в стране с каждым днём увеличивается число заражённых коронавирусом, растёт количество смертей, карантин ударил по молдавской экономике, которая и так еле держалась на плаву.

Тем не менее успехи правительства по борьбе с эпидемией заметны – в Молдавии коронавирусная инфекция распространяется в два раза медленнее, чем в соседних странах.

«Всемирная организация здравоохранения констатирует, что в Молдове число случаев COVID-19 удваивается раз в четыре дня. Между тем в соседних странах этот показатель равняется двум дням»,

– заявил в понедельник премьер-министр Молдовы Ион Кику.

На 6 апреля в стране выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заразившихся достигло 965 человек. За прошедшие сутки умерло ещё двое больных (всего 19 человек). Об этом сообщила на брифинге в понедельник министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

По мнению же журналиста Павла Зингана, никто не смог предсказать заранее, во что выльется через пару месяцев эпидемия коронавируса в Китае, так же как никто не может сегодня предсказать, что будет через пять и даже через три дня в любой стране и в Молдове в частности.

«В такой ситуации я скорее склонен наблюдать, нежели делать прогнозы. Но то, что понятно безусловно – нас ждёт беспрецедентный экономический кризис глобального масштаба»,

– уверен Зинган.

И хотя в самой Молдавии кризисы случались постоянно, однако этот будет самым тяжёлым, считает журналист.

«Этот кризис – всемирный, такого не было никогда. В этот кризис произошло то, что не происходило в другие. Нарушена логистика, никогда не были заблокированы целые страны, никогда не прерывалось авиасообщение, не было так затруднено транспортное сообщение, не останавливались на неопределённый срок предприятия по всем цепочкам»,

– отметил Зинган в эфире радио Sputnik Молдова.

Ну а чем сложнее будет ситуация внутри страны, тем больше поводов для критики будет у оппозиции.