Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Жить можно даже после самой страшной трагедии»: что стало с единственной уцелев...
Трудовая лихорадка: какие профессии могут оказаться невостребованными после окон...
Курам на смех! Студия легла после наивной речи украинского гостя!
Украинские пограничники перехватили российский "страшный груз". Журнал...
Главная / Украина

Оппозиция Молдовы не готова к перемирию на время карантина

07 апреля 2020, 15:35  •  17 • Украина
Политические споры отвлекают от борьбы с эпидемией, уверены в правительстве
В Молдавии растёт политическое противостояние правительства и оппозиции, которая оправилась от первого шока пандемии и вновь принялась критиковать власти, тем более что поводов во время чрезвычайного положения в стране для критики хватает.
Оппозиционной партии «Платформа DA» не нравится принятый правительством пакет антикризисных мер, который она собирается оспорить в Конституционном суде.
«Некоторые положения пакета антикризисных мер не имеют ничего общего ни с системой здравоохранения, ни с действиями в условиях кризисной ситуации в экономике. Наоборот, некоторые из них могут нанести экономический ущерб и обернуться новыми серыми схемами»,
– заявил в понедельник на брифинге председатель парламентской фракции «Платформа DA», вице-председатель парламента Александр Слусарь.
Член исполкома Гражданского конгресса Михаил Полянский со своей стороны выдвинул правительству требование снизить тарифы на газ и электроэнергию для населения.
«В конце марта обществу сообщили, что с 1 апреля закупочная цена на газ для Молдовы снижается примерно на 8%. Также с 1 апреля цена на электроэнергию для Молдовы уменьшилась на 9%. Только вот для конечных пользователей цена не изменилась – как мы платили в прошлом году, так и будем платить. Сейчас, когда власти ежедневно призывают граждан разделить экономические последствия коронавирусной эпидемии, такое поведение государства не просто вызывает молчаливую злость, а откровенную ярость»,
– считает Полянский.
Правительство уже пообещало снизить тарифы для населения со второго полугодия – с 1 июля, однако политик требует сделать это немедленно, несмотря на то что сделать это невозможно с юридической точки зрения.
А депутат партии «Действие и солидарность» (PAS) Думитру Алайба раскритиковал призыв президента отказаться на время эпидемии от политических споров, заявив, что «критика оппозицией решений властей – это не политика, а наша работа».
По мнению политолога Анатола Царану, в стране в скором времени вполне возможны народные бунты, которые начнутся после того, как у людей закончатся деньги и начнётся голод.
Ситуация в Молдове действительно критическая – в стране с каждым днём увеличивается число заражённых коронавирусом, растёт количество смертей, карантин ударил по молдавской экономике, которая и так еле держалась на плаву.
Тем не менее успехи правительства по борьбе с эпидемией заметны – в Молдавии коронавирусная инфекция распространяется в два раза медленнее, чем в соседних странах.
«Всемирная организация здравоохранения констатирует, что в Молдове число случаев COVID-19 удваивается раз в четыре дня. Между тем в соседних странах этот показатель равняется двум дням»,
– заявил в понедельник премьер-министр Молдовы Ион Кику.
На 6 апреля в стране выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заразившихся достигло 965 человек. За прошедшие сутки умерло ещё двое больных (всего 19 человек). Об этом сообщила на брифинге в понедельник министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.
По мнению же журналиста Павла Зингана, никто не смог предсказать заранее, во что выльется через пару месяцев эпидемия коронавируса в Китае, так же как никто не может сегодня предсказать, что будет через пять и даже через три дня в любой стране и в Молдове в частности.
«В такой ситуации я скорее склонен наблюдать, нежели делать прогнозы. Но то, что понятно безусловно – нас ждёт беспрецедентный экономический кризис глобального масштаба»,
– уверен Зинган.
И хотя в самой Молдавии кризисы случались постоянно, однако этот будет самым тяжёлым, считает журналист.
«Этот кризис – всемирный, такого не было никогда. В этот кризис произошло то, что не происходило в другие. Нарушена логистика, никогда не были заблокированы целые страны, никогда не прерывалось авиасообщение, не было так затруднено транспортное сообщение, не останавливались на неопределённый срок предприятия по всем цепочкам»,
– отметил Зинган в эфире радио Sputnik Молдова.
Ну а чем сложнее будет ситуация внутри страны, тем больше поводов для критики будет у оппозиции.
Соб. корр. ФСК
На фото: Молдавские заключённые теперь шьют маски

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



17
Источник
Похожие новости
07 апреля 2020, 07:35
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Украины
06 апреля 2020, 07:35
«Хаос и трупы на улицах». В Киеве дали реалистичный прогноз по Западной Украине
06 апреля 2020, 08:35
Неграмотная политика приведет к росту зараженных коронавирусом на Украине
05 апреля 2020, 16:35
Корнилов уверен, что запуганный извне Зеленский заключит союз с Порошенко
07 апреля 2020, 13:35
«Слуги народа» предложили Петру Порошенко возглавить правительство
06 апреля 2020, 07:35
В Одессе полиция избила владельца кофейни за работу в карантин
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 апреля 2020, 07:35
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Украины
07 апреля 2020, 03:35
"В рефрижераторы грузят трупы": Доктор Мясников и его неприятная правда о т...
07 апреля 2020, 07:35
Сенсация между строк: О чём на самом деле сказала Елизавета II в обращении к нации
07 апреля 2020, 01:35
"Война становится неизбежной": Политолог сделал предупреждение в прямом эфи...
07 апреля 2020, 01:35
Итальянский борщ для русских медиков порвал соцсети Украины (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 апреля 2020, 04:35
Предали своих граждан ради спасения мигрантов
05 апреля 2020, 08:30
Трудовая лихорадка: какие профессии могут оказаться невостребованными после окончания пандемии коронавируса
05 апреля 2020, 06:35
Вместе с COVID-19 на Украину надвигается эпидемия безнаказанных убийств
04 апреля 2020, 00:35
Коронавирус на Украине и в Белоруссии (Ростислав Ищенко)
03 апреля 2020, 14:35
"Нам конец": Собчак показала фейковое обращение Путина. Без мата не обошлось
05 апреля 2020, 11:35
Чистят от вируса ковры, а заодно взламывают НАТО: Русских вирусологов в ЕС "спалил" генерал
06 апреля 2020, 12:35
Украинские пограничники перехватили российский "страшный груз". Журналисты не удержались: "Оторопь берёт"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.