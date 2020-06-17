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Оппозиция Молдовы напугана – «кража века» может быть раскрыта

17 июня 2020, 14:00  •  110 • Украина
На свободу вышел Вячеслав Платон, который слишком много знает
В понедельник, 15 июня, вышел на свободу молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, отсидевший в тюрьме 4 года из 18 лет – к такому сроку он был приговорён судом, который на то время находился под контролем олигарха Влада Плахотнюка. Выйдя на свободу, Платон сразу же начал говорить, называя фамилии причастных к «краже века» – вывода из банковской системы Молдовы миллиарда долларов.
По словам генерального прокурора Молдовы Александра Стоянгло, Платона осудили незаконно, его дело было сфальсифицировано для того, чтобы отвлечь внимание от главного бенефициара «кражи века» – бывшего главы Демократической партии, а ныне беглого олигарха Влада Плахотнюка.
Однако правая оппозиция в молдавском парламенте встретила освобождение Вячеслава Платона с большим возмущением, что и понятно, уж слишком неудобными для оппозиции сведениями владеет Платон.
Не удивительно, что уже на следующий день после того, как бизнесмен вышел на свободу, последовал ряд громких заявлений.
Так вице-председатель партии «Действие и солидарность» (партия Майи Санду) Сергей Литвиненко в своём заявлении потребовал от прокуратуры пересмотра решения о досрочном освобождении Платона, поскольку в его освобождении замешана… да, «рука Кремля», агентом которого Платон и является.
Похоже, что некоторые политики во всех непонятных ситуациях всё списывают на «руку Москвы».
«Есть информация, что оправдание Платона координируется спецслужбами Российской Федерации, агентом которых может быть Платон. В то же время после освобождения Платона могут включить в программу защиты свидетелей. Ему обеспечат охрану, комфортабельное проживание и другие услуги, за которые будет платить государство. Также есть риск того, что освобождение Платона катастрофически скажется на финансово-банковской системе и экономике Молдавии»,
– уверяет вице-председатель.
Дело в том, что накануне Вячеслав Платон назвал Литвиненко «элементарным коррупционером», который состоит на службе у Плахотнюка.
Экс-премьер и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду уверена, что вышедший на свободу бизнесмен – «агент Додона». Соответственно, во всём виноват президент.
«Сотни тысяч людей остались без источников дохода и переживают тяжелые дни, считая каждый лей. А воров, захвативших банки и страховые компании, купивших депутатов, судей, прокуроров, отмывавших миллиарды грязных денег, – отпустили, чтобы продолжить эти беззакония. Додон выпускает их всех по одному»,
– заявила экс-премьер.
В партии Андрея Нэстасе «Платформа Достоинство и Правда» считают, что даже если Платон и не причастен к «краже века», наверняка можно найти за ним какие-то другие «грехи» и отправить назад в тюрьму.
Лидер парламентской группы Pro Moldova Андриан Канду воспринял освобождение Платона как удар не только по своей политической силе, но и по всей оппозиции.
«Платона освободили по договорённости с Додоном с одной целью – нанести удар по оппозиции, Pro Moldova, Канду, чтобы ослабить оппозицию и сохранить нынешнее правительство. Иначе никак нельзя объяснить, что человек, который провёл в тюрьме четыре года, выйдя на свободу, пошёл на телевидение восстанавливать правосудие. Вместо того чтобы побыть с близкими людьми, женой, мамой»,
– только так и смог прокомментировать Канду заявление Платона. В заявлении же прозвучало обещание представить доказательства того, что именно Андриан Канду был «архитектором кражи миллиарда».
О том, что многим не понравится освобождение Платона, сказал накануне и президент Игорь Додон. По мнению президента, Платон является основным свидетелем, который многое знает.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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