Оппозиция ликует: Протесты вынудили уйти в отставку председателя парламента Грузии

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзеобъявил уходит в отставку после прошедших накануне массовых протестов оппозиции в Тбилиси. Об этом на брифинге сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Уход спикера парламента был объяснен "высокой подотчетностью" партии власти перед обществом. При этом мэр грузинской столицы осудил попытку штурма здания парламента во время митинга. По его словам, за беспорядками стоят "безответственные, деструктивные силы", которые должны ответить перед законом.

"Проявлением высокого стандарта этой подочетности является решение, принятое сегодня председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе об уходе с поста", - сказал мэр на брифинге.

В качестве замены ушедшего в отставку спикера парламента рассматривается кандидатура парламентского большинства Арчила Талаквадзе. Других претендентов на пост пока нет, сообщил лидер фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.