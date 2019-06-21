Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трамп едва не развязал войну на Ближнем Востоке: Россия предостерегает США от но...
Тимошенко инициировала дело о банкротстве ГТС Украины
Хорватия: остров Крк и замок Крк
Президент Молдовы пригласил Лукашенко на сбор винограда
Главная / Политика

Оппозиция ликует: Протесты вынудили уйти в отставку председателя парламента Грузии

21 июня 2019, 16:24  •  32 • Политика
Спикер парламента Грузии ушел в отставку после массовых протестов оппозиции в Тбилиси. Уход председателя парламента был объяснен "высокой подотчетностью" партии власти перед обществом.
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзеобъявил уходит в отставку после прошедших накануне массовых протестов оппозиции в Тбилиси. Об этом на брифинге сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Уход спикера парламента был объяснен "высокой подотчетностью" партии власти перед обществом. При этом мэр грузинской столицы осудил попытку штурма здания парламента во время митинга. По его словам, за беспорядками стоят "безответственные, деструктивные силы", которые должны ответить перед законом.
"Проявлением высокого стандарта этой подочетности является решение, принятое сегодня председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе об уходе с поста", - сказал мэр на брифинге.
В качестве замены ушедшего в отставку спикера парламента рассматривается кандидатура парламентского большинства Арчила Талаквадзе. Других претендентов на пост пока нет, сообщил лидер фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



32
Источник
Похожие новости
21 июня 2019, 07:54
Антонов: Россия готова к встречным шагам по проблеме виз и ждет действий от властей США
21 июня 2019, 16:24
В Госдуме поддержали создание базы адвокатов для помощи россиянам за границей
20 июня 2019, 17:39
Путин рассказал о чувствах, когда его распоряжения не выполняются
21 июня 2019, 16:24
Оппозиция ликует: Протесты вынудили уйти в отставку председателя парламента Грузии
21 июня 2019, 09:54
Пушков уличил Трампа в стремлении «начать свою войну»
20 июня 2019, 20:54
"Проявим терпение": Ким Чен Ын предложил миру пойти навстречу Северной Корее
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июня 2019, 07:09
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
20 июня 2019, 14:09
Зеленский подписал первый закон
20 июня 2019, 07:54
"Русские убивают украинцев в Донбассе. Европа открывает им объятья!" Геращенко "взорвалась" на возвращение России в ПАСЕ
20 июня 2019, 07:54
"Если кто узнает - секир-башка": Главное "доказательство" вины России в крушении МН17 опроверг его же "автор"
20 июня 2019, 17:24
Зеленский отменил 159 указов экс-президентов Украины
15 июня 2019, 12:40
"Надвигающаяся КАТАСТРОФА!" Последние НОВОСТИ на Украине. Мнение эксперта - Василь Вакаров
17 июня 2019, 03:24
Как Киевскую Русь превратили в Украину, а потом в «АнтиРоссию»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.