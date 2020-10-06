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Оппозиция Киргизии перешла в наступление: В спецназ полетели коктейли Молотова
06 октября 2020, 03:20 • 34 • Политика
В Бишкек сторонники оппозиции, проигравшей выборы в парламент, начали закидывать спецназ коктейлями Молотова.
Протестующие в Бишкеке перешли в нападение. В сотрудников правоохранительных органов полетели коктейли Молотова. Атака на отряд спецназа была заснята на видеокамеру.
На кадрах видно, как подожжённая бутылка с горючей жидкостью летит со стороны подземного перехода в большое скопление спецназовцев. К счастью, бутылка разбивается о решётчатое заграждение и не достигает правоохранителей. Появившееся пламя тут же сбивают.
Напомним, что беспорядки начались из-за недовольства оппозиции итогами голосования на выборах в парламент. Сторонники проигравшей стороны вышли на улицы и попытались взять штурмом парламент. Атака была отбита слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.
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