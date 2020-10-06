Оппозиция Киргизии перешла в наступление: В спецназ полетели коктейли Молотова

Протестующие в Бишкеке перешли в нападение. В сотрудников правоохранительных органов полетели коктейли Молотова. Атака на отряд спецназа была заснята на видеокамеру.

На кадрах видно, как подожжённая бутылка с горючей жидкостью летит со стороны подземного перехода в большое скопление спецназовцев. К счастью, бутылка разбивается о решётчатое заграждение и не достигает правоохранителей. Появившееся пламя тут же сбивают.

Напомним, что беспорядки начались из-за недовольства оппозиции итогами голосования на выборах в парламент. Сторонники проигравшей стороны вышли на улицы и попытались взять штурмом парламент. Атака была отбита слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.