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Оппозиция Киргизии не поняла намеков из России - политолог

06 октября 2020, 18:55  •  73 • Политика
Фото: IGOR KOVALENKO/EPA/ТАСС
Ссора давних соратников привела к очередным беспорядкам
За происходящими с Киргизии событиями стоит многолетняя борьба влиятельных кланов, а одним из лидеров оппозиции оказался экс-глава республики Алмазбек Атамбаев, лишенный политнеприкосновенности в прошлом году. Такое мнение выразил политолог Айдын Калмурзаев.
Сейчас Атамбаев отбывает тюремный срок из-за обвинения в коррупционной деятельности, узурпации государственной власти и иных преступлений. События 2019 года, одним из которых стал штурм резиденции Атамбаева, и стали кульминацией его противостояния с Сооронбаем Жээнбековым. Когда-то они были союзниками, но ссора началась с того, что действующий президент республики осмелился упрекнуть своего предшественника в коррупции.
Сейчас Атамбаев решил взять реванш, уверен эксперт. В 2019 году он не смог заручиться поддержкой Кремля – тогда Путин сообщил ему, что в Кыргызстане и так хватает подобных конфликтов, поэтому во избежание кризиса власти стоит объединиться вокруг одного президента. Правда, Атамбаев намеков не понял. И, учитывая факт наличия своих сторонников, решил побороться за власть.
Атамбаев сложил полномочия еще три года назад, и покинул пост, став первым из президентов Киргизии, который обошелся без очередной революции, сообщает Страна.ua.
Ранее стало известно, что мэр Бишкека Азиз Суракматов покинул пост из-за протестов в стране.

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