Оппозиция готовит Молдову к непризнанию итогов президентских выборов

Заявления о фальсификации будущих выборов звучат в Молдавии всё чаще

Правая проевропейская оппозиция Молдовы продолжает подготовку общественного мнения о фальсификации грядущих выборов. Больше всех старается лидер партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду. Это и понятно, только у неё есть шансы выйти во второй тур выборов с действующим президентом Игорем Додоном.

Выборы назначены на 1 ноября, за оставшиеся полтора месяца Санду с соратниками надеется убедить молдаван в том, что единственным «правильным» президентом в этой стране может быть только она.

Подключилось к процессу и молодёжное крыло PAS, устроив митинг протеста перед зданием президентуры с плакатами «Не дадим вам украсть наши голоса» и «Мы решим свою судьбу», написали молодые люди на плакатах.

Журналистам же участники митинга рассказали о том, что результаты ноябрьских выборов обязательно будут сфальсифицированы.

«С каждым днём молдаване становятся беднее, а Игорь Додон становится богаче, поэтому он сделает всё возможное, чтобы украсть выборы. Он пойдёт на всё, чтобы украсть наш голос. Мы этого не допустим»,

– убеждённо говорил один из участников протеста.

Присутствовали в качестве поддержки на акции и «старшие товарищи» по партии, в частности Серджиу Литвиненко.

«Мы поддерживаем действия молодёжи PAS, чтобы послать сообщение персонажу, у которого кончается срок полномочий. Плахотнюка больше нет в Молдове, чтобы помочь ему фальсифицировать выборы, как это было в 2016 году, и теперь он пытается принять меры, чтобы заблокировать голосование в диаспоре. Он пытается открыть больше избирательных участков в России. Он пытается купить голоса людей на левом берегу Днестра»,

– перечислял Литвиненко все будущие пути фальсификации по версии PAS.

В партии Майи Санду вообще считают, что голосовать на президентских выборах имеют право только те молдаване, которые живут в Европе или в Америке, молдаван, проживающих в России, необходимо просто лишить права голоса. Ведь их выбор можно легко спрогнозировать.

В этом году планируется увеличить количество избирательных участков на территории России, которые все последние годы старательно сокращали. И этот факт уже вызвал истерику в стане проевропейцев. Серджиу Литвиненко вообще призвал с трибуны парламента не открывать в этом году избирательные участки на территории Российской Федерации, что сразу, по его мнению, решит все проблемы.

Эту идею горячо поддержала лидер партии Майя Санду.

«У нас есть доказательства того, что Додон хочет сфальсифицировать записи в ЦИК, чтобы потребовать открытия большего числа избирательных участков в России. Мы представим доказательства. Есть люди, которые не находятся в России, эти запросы пишутся здесь, на месте, в Республике Молдова, от имени людей, которые якобы уехали в Россию. Кто-то здесь заполняет эти формы. Мы подадим жалобу, потому что это уголовное дело, когда кто-то выдает себя за другого человека»,

– заявила Майя Санду в эфире передачи «Политика Натальи Морарь» на канале TV8.

Однако планы по увеличению количества избирательных участков в России выглядят абсолютно логичными – в России проживает более 200 тысяч граждан Молдовы, для них на последних выборах было открыто всего 11 участков, тогда как в Италии – более 30 участков.

«Есть основания полагать, что, загодя «разгоняя» сюжеты с голосованием диаспоры и жителей левобережья, Санду готовит почву для непризнания итогов ноябрьских выборов (в том случае, конечно, если не сможет на них победить) и разворачивания протестной активности. В этом сценарии дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от позиции внешних партнёров. Если они легитимизируют итоги выборов, то, скорее всего, протесты правых быстро сойдут на нет, как это случилось в 2016 году. С другой стороны, если после завершения голосования последует негативная реакция с Запада и будет дана соответствующая отмашка, то разрастание протеста неминуемо»,

– прогнозирует молдавский политолог и публицист Владимир Ротарь.