«Оппозиция будет наступать Эрдогану на пятки»: чего ждать от президентских и парламентских выборов в Турции

В Турции 24 июня состоятся выборы президента страны. Впервые они пройдут по новой Конституции. Избранный на них глава государства будет обладать более весомыми полномочиями — он возглавит правительство. Несмотря на лидерство в предвыборной гонке действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, рейтинг его главного соперника Мухаррема Индже тоже достаточно высок — почти 30%. В воскресенье в республике пройдут и парламентские выборы. Здесь правящую Партию справедливости и развития тоже ждёт серьёзная конкуренция. RT разбирался, сможет ли Эрдоган сохранить свой пост в результате выборов.

24 июня 2018 года граждане Турецкой Республики будут выбирать одновременно президента и парламент — Великое национальное собрание (меджлис). Так предписывает новая Конституция, одобренная на референдуме в 2017 году. Согласно документу, Турция превратится из парламентской республики в президентскую. Изначально голосование должно были пройти в ноябре 2019-го, но после призыва союзников по правящей коалиции провести их раньше, президент Эрдоган в апреле 2018 года перенёс его на июнь текущего года.

Правила игры

После новых выборов система власти в Турции должна существенно измениться. Если ранее большинство властных полномочий формально было сосредоточено в руках премьера, то теперь этот пост будет упразднён и правительство возглавит лично президент. Он же будет назначать министров. Парламент, в свою очередь, сосредоточится исключительно на законотворческой функции. Президент по новой Конституции также получит право распускать парламент. Однако тогда и он вынужден будет сложить свои полномочия досрочно, а туркам придётся снова одновременно выбирать президента и меджлис. В свою очередь, у парламента есть право объявить импичмент президенту.

За пост главы государства на предстоящих выборах будут борються шесть кандидатов. Кроме действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, это депутат от созданной основателем современной Турции Мустафой Кемалем Ататюрком Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, бывшая соратница Эрдогана и экс-министр внутренних дел националистка Мераль Акшенер, сопредседатель прокурдской Демократической партии народов Селахаттин Демирташ, кандидат от исламистской Партии благоденствия Темель Карамоллаоглу и лидер лево-патриотической партии «Родина» Догу Перинчек.

За места в парламенте соперничают два основных блока. «Альянс народа» объединяет Партию справедливости и развития Эрдогана и Партию националистического движения. «Альянс нации» — Народно-республиканскую партию, Хорошую партию Мераль Акшенер и Партию благоденствия.

Демократическая партия народов, «Родина» и Независимая партия борьбы идут в парламент самостоятельно, вне межпартийных блоков.

Главный соперник

Согласно опросам общественного мнения, главный претендент на президентское кресло — действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган. За него готовы отдать свои голоса 45—48% избирателей. Однако, чтобы победить в первом туре, Эрдогану надо получить более 50% голосов. При этом рейтинг его главного соперника Мухаррема Индже достаточно высок — почти 30%. На третьем месте Мераль Акшенер с 13%, на четвёртом — Селахаттин Демирташ с 10%. Популярность остальных кандидатов не превышает 2%. Если возникнет вероятность проведения второго тура выборов, оппозиционеры могут объединить свои усилия против Эрдогана, поддержав Индже, отмечают эксперты.

Reuters

«Сеулу нужны договорённости с игроками на континенте»: почему Южная Корея активизировала политический диалог с Россией «Главным соперником Эрдогана является Мухаррем Индже. Его популярность обусловлена тем, что он играет на поле Эрдогана. Он популист, как и нынешний президент, — отметил в беседе с RT руководитель политического направления Центра исследований современной Турции Юрий Мавашев. — Иногда по выступлению нельзя отличить, говорил ли это Индже или Эрдоган».

Кроме хороших ораторских способностей, в плюс главному оппозиционному кандидату ставят преодоление традиционных стереотипов, разделяющих турецкое общество на исламистскую и светски ориентированную части.

«Он поймал исламисткую риторику, например показал, что и среди его родственниц есть те, кто носит хиджаб, и что он уважает ценности ислама, — отмечает Мавашев. — Для представителя кемалистской партии это сильнейший шаг».

Во внутренней политике Индже обещает прекратить преследования сторонников организации Фетхуллаха Гюлена, считая, что обвинения в «гюленизме» для действующей власти — лишь предлог для сведения счётов с политическими противниками. Во внешней политике он во всём оппонирует нынешнему президенту. Так, представитель партии Ататюрка публично выступает за вхождение Турции в ЕС и улучшение отношений с США. Правда, одновременно он готов восстановить дипотношения с Сирией Башара Асада.

«В программе Народно-республиканской партии, от которой выдвигается Индже, есть пункт, относящийся к России, — отмечает Мавашев. — Там говорится, что, в отличие от правящей партии, они будут выстраивать отношения с Москвой, выгодные не только одной стране, намекая, что сейчас от них выигрывает лишь Россия».

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже

Reuters

Однако в случае победы Индже перспективы российско-турецких отношений до конца не ясны.

«Если в отношении Эрдогана можно надеяться на стабильность — его позиция сейчас коррелирует с российскими интересами, — то сложно сказать, что будет, если к власти придёт Индже», — утверждает эксперт.

Проблемы Эрдогана

Как отмечает Мавашев, в значительной степени популярность Мухаррема Индже обусловлена его критикой непоследовательности курса действующей власти.

«Это проявляется, прежде всего, во внешней политике, — отмечает эксперт. — Скажем, когда Эрдоган говорил о том, что осуждает Израиль за перенос посольства, ему парировал Индже, обращая внимание на то, что, когда в 2010 году израильские силовики убили турецких граждан при захвате направлявшейся в Газу «флотилии свободы», Эрдоган обещал чуть ли не высадиться в Газе, но не сделал этого».

По словам эксперта, такая критика ложится на благодатную почву, поскольку мимо простых турок не могли пройти «кульбиты» как в российско-турецких, так и в турецко-американских отношениях.

«Эрдогану сложно что-то противопоставить, — подчёркивает эксперт. — Позиция по отношению к США, вроде бы, непримиримая, но при этом ухитрились, например, договариваться с американцами по Манбиджу. И так везде».

С мнением коллеги согласен и директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

«Такая двойственная позиция всегда ведёт к проигрышу, — отметил в интервью RT Коровин. — Невозможно удержаться, реализуя два взаимоисключающих курса, ориентируясь и на Россию, и на Запад одновременно. Ни там ни там такой правитель не может стать до конца своим».

Эрдоган на митинге своих сторонников

Reuters

Как отмечает Мавашев, экономическая конъюнктура также играет против действующей власти в целом. «Турецкая лира очень сильно ослабла в последнее время», — констатирует эксперт.

Дополнительным фактором, оказывающим влияние на выборы, будет позиция курдского меньшинства, подчеркнул в беседе с RT преподаватель НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов. «Они перестали поддерживать Эрдогана, их голосов он не получит», — утверждает эксперт.

Ловушка для президента

Не всё гладко и с рейтингами правящей Партии справедливости и развития в преддверии парламентских выборов. За неё готовы проголосовать до 40% избирателей. Союзники-националисты могут рассчитывать на 7—8% голосов. Остальные места, согласно опросам, распределятся между оппозиционными силами. Сейчас правящий блок контролирует две трети мест в парламенте, и только у Партии справедливости и развития более 50% депутатов.

По словам Лукьянова, есть риск, что после парламентских выборов повторятся события 2014—2015 годов, когда по итогам голосования партиям не удалось сформировать правящую коалицию из-за неспособности и нежелания договориться.

«Количество партий в Турции ограниченно, их позиции по ряду вопросов диаметрально противоположны, а стремления к сближению нет», — напомнил эксперт.

Зал заседаний турецкого парламента

Reuters

«Скорее всего, оппозиционный парламент Эрдогану обеспечен», — уточняет Мавашев.

По словам эксперта, если оппозиция получит меньше голосов, чем показывали замеры общественного мнения, она может вывести людей на улицы. Поскольку это невыгодно самому Эрдогану, маловероятно, что он использует административный ресурс, чтобы выиграть битву за парламент ценой политической дестабилизации.

«Эрдоган сам себя с этими досрочными выборами загнал в ловушку. Переоценил свои силы. Единый день голосования осложняет политический процесс. Драться на двух фронтах одновременно крайне сложно», — полагает эксперт.

Если оппозиция сумеет закрепиться в парламенте, законодательный орган станет постоянной головной болью для президента.

«У парламента есть много способов испортить политическую жизнь действующему лидеру, показать мировому сообществу, что Турция нестабильная страна, где президент не пользуется широкой общественной поддержкой», — отмечает Мавашев.

Неизменность курса

Однако, по словам Лукьянова, при всех проблемах наиболее вероятным сценарием остаётся победа на президентских выборах действующего главы государства.

«Его поддержит традиционный электорат: сельские жители и значительная часть небогатых горожан. Столь же яркого лидера, который мог бы стать альтернативой Эрдогану, пока нет», — подчеркнул эксперт.

Рассчитывать на кардинальное изменение внутриполитического расклада по итогам всеобщих выборов, по мнению Лукьянова, не стоит. Партия справедливости и развития сохранит ведущее положение в стране», — прогнозирует эксперт.

С этим не согласен Мавашев, считающий Мухаррема Индже сильным лидером, который может стать фигурой, способной консолидировать противников действующего президента.

«Эрдоган, скорее всего, победит в первом туре, но ему не позавидуешь — оппозиция будет ему наступать на пятки», — говорит Мавашев.

По мнению эксперта, турецкий лидер может попытаться договориться с оппозицией, но она вряд ли пойдёт на мировую, пытаясь «дожать» президента в политических баталиях.

Единственным выходом для действующей власти может стать широкая общественная коалиция, выступающая за суверенный антизападный курс страны, считает Валерий Коровин.

«Эрдогану нужно будет определиться, с кем он: с Россией или с Западом — и создать союз сил, куда войдут и пророссийские кемалисты типа партии «Родина», и сторонники исламского возрождения. Зато это будет блок с устойчивой позицией внутри страны и внятной внешнеполитической стратегией. Если он этого не сделает, то проиграет в обоих лагерях. В перспективе это может привести к внутриполитическим катаклизмам», — пояснил Коровин.

В свою очередь, Мавашев уверен, что в целом антизападные настроения турецкого общества будут влиять на дальнейший внешнеполитический курс страны после этих выборов.

«Вне зависимости от того, какой расклад будет в парламенте, курс всё равно будет антиамериканский, антиевропейский. Турция никогда не будет прежней. Какая бы сила впоследствии ни пришла к власти, она всё равно будет учитывать то наследие, которое оставил Эрдоган, — приоритет турецкого национального суверенитета», — заключил эксперт.