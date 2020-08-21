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Оппозиция Белоруссии защитит Россию от НАТО

21 августа 2020, 14:35  •  86 • Политика
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Хорошие отношения Москвы и Минска должны сохраниться, призвал Цепкало
Смена власти в Белоруссии не помешает России оставаться главным политическим и экономическим партнером республики. Об этом заявил бывший претендент на пост президента РБ Валерий Цепкало на пресс-конференции 21 августа.
Он заметил, что сейчас многие СМИ пишут, что Минск намерен отвернуться от Москвы, и пугают повторением истории с киевским майданом в этом случае. Однако белорусская оппозиция этого не допустит.
"С Россией у нас, безусловно, должны быть прекрасные отношения. У нас нет другого пути", – заявил Цепкало.
Вместе с тем он отверг возможность размещения российских военных баз на территории республики. Но не из страха утратить суверенитет Белоруссии, а из уважения к Украине – для нее войска РФ могут представлять угрозу.
Но и подразделения НАТО у границ РФ – негативный фактор. Поэтому их в Белоруссии не будет и при новой власти.
"Мы не должны позволить, чтобы войска НАТО хоть каким-то образом могли присутствовать на территории Беларуси", чтобы не создать угрозу России", – убежден Цепкало.
Вступать в Евросоюз Минск тоже не должен, поскольку это грозит "массовым исходом населения". Но Европа – это инвестиции, поэтому сближаться с ней необходимо, прагматично отметил оппозиционер.
В июле ЦИК Белоруссии отказался зарегистрировать Цепкало в качестве кандидата на пост президента, забраковав собранные им подписи избирателей. Цепкало уехал за границу и заявил, что не вернется в республику, пока у власти остается Александр Лукашенко. Находясь за рубежом, он присоединился к белорусской оппозиции и предложил сделать Светлану Тихановскую президентом республики.

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