Оппозиция Белоруссии устроила в Минске "Цепь покаяния"

В столице Белоруссии проходит акция "Цепь покаяния". Её участники выстроились в живую цепь от урочища в Куропатах, где расстреливали и хоронили людей во времена сталинских репрессий, до изолятора временного содержания на улице Окрестина, куда отправляли задержанных на протестах граждан.

Официально заявленная цель акции - протест против насилия в отношении протестующих, которые на протяжении всей предыдущей недели устраивали стычки с полицией и ОМОНом и провоцировали силовиков на жёсткие действия. Полиция не препятствует участникам "цепи".

Отмечается, что автомобилисты и некоторые водители общественного транспорта поддерживают "живую цепь" гудками. При этом на площади Независимости, где по вечерам собирались сторонники оппозиции, большого количества людей пока не наблюдается. Обстановка спокойная, сообщает ТАСС.