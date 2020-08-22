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Оппозиция Белоруссии устроила в Минске "Цепь покаяния"

22 августа 2020, 13:30  •  93 • Политика
В Минске проходит акция оппозиции "Цепь покаяния". Протестующие пытаются провести параллель между жёсткими задержаниями и сталинскими репрессиями.
В столице Белоруссии проходит акция "Цепь покаяния". Её участники выстроились в живую цепь от урочища в Куропатах, где расстреливали и хоронили людей во времена сталинских репрессий, до изолятора временного содержания на улице Окрестина, куда отправляли задержанных на протестах граждан.
Официально заявленная цель акции - протест против насилия в отношении протестующих, которые на протяжении всей предыдущей недели устраивали стычки с полицией и ОМОНом и провоцировали силовиков на жёсткие действия. Полиция не препятствует участникам "цепи".
Отмечается, что автомобилисты и некоторые водители общественного транспорта поддерживают "живую цепь" гудками. При этом на площади Независимости, где по вечерам собирались сторонники оппозиции, большого количества людей пока не наблюдается. Обстановка спокойная, сообщает ТАСС.

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