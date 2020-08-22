|
Оппозиция Белоруссии устроила в Минске "Цепь покаяния"
22 августа 2020, 13:30 • 93 • Политика
В Минске проходит акция оппозиции "Цепь покаяния". Протестующие пытаются провести параллель между жёсткими задержаниями и сталинскими репрессиями.
В столице Белоруссии проходит акция "Цепь покаяния". Её участники выстроились в живую цепь от урочища в Куропатах, где расстреливали и хоронили людей во времена сталинских репрессий, до изолятора временного содержания на улице Окрестина, куда отправляли задержанных на протестах граждан.
Официально заявленная цель акции - протест против насилия в отношении протестующих, которые на протяжении всей предыдущей недели устраивали стычки с полицией и ОМОНом и провоцировали силовиков на жёсткие действия. Полиция не препятствует участникам "цепи".
Отмечается, что автомобилисты и некоторые водители общественного транспорта поддерживают "живую цепь" гудками. При этом на площади Независимости, где по вечерам собирались сторонники оппозиции, большого количества людей пока не наблюдается. Обстановка спокойная, сообщает ТАСС.
93
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 августа 2020, 17:15
|
20 августа 2020, 04:40
|
19 августа 2020, 23:10
|
15 августа 2020, 12:50
|
17 августа 2020, 14:20
|
15 августа 2020, 18:20
|
19 августа 2020, 00:15