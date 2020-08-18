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Оппозиция Белоруссии не удержалась: В состав совета включили профессионального русофоба - Пушков
18 августа 2020, 01:20 • 79 • Политика
Белорусская оппозиция представила состав совета по передаче власти. В его состав включили профессионального русофоба Светлану Алексиевич, комментирует сенатор Алексей Пушков.
Оппозиция Белоруссии включила в координационный совет по трансферу власти писательницу Светлану Алексиевич. Выбор оппозиционеров оценил российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, произошедшее - важный сигнал, характеризующий всю белорусскую оппозицию. Причём сигнал не только для России, но и для Запада, подчёркивает российский сенатор.
Он отмечает, что оппозиция Белоруссии не удержалась и включила профессионального русофоба в свой совет по трансферу власти.
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