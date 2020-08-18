Оппозиция Белоруссии не удержалась: В состав совета включили профессионального русофоба - Пушков

Оппозиция Белоруссии включила в координационный совет по трансферу власти писательницу Светлану Алексиевич. Выбор оппозиционеров оценил российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, произошедшее - важный сигнал, характеризующий всю белорусскую оппозицию. Причём сигнал не только для России, но и для Запада, подчёркивает российский сенатор.

"Алексиевич - не писатель… Алексиевич - профессиональная русофобка, за что и получила Нобелевскую премию", - пишет Пушков в своём Telegram-канале.

Он отмечает, что оппозиция Белоруссии не удержалась и включила профессионального русофоба в свой совет по трансферу власти.