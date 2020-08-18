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Оппозиция Белоруссии не удержалась: В состав совета включили профессионального русофоба - Пушков

18 августа 2020, 01:20  •  79 • Политика
Белорусская оппозиция представила состав совета по передаче власти. В его состав включили профессионального русофоба Светлану Алексиевич, комментирует сенатор Алексей Пушков.
Оппозиция Белоруссии включила в координационный совет по трансферу власти писательницу Светлану Алексиевич. Выбор оппозиционеров оценил российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, произошедшее - важный сигнал, характеризующий всю белорусскую оппозицию. Причём сигнал не только для России, но и для Запада, подчёркивает российский сенатор.
"Алексиевич - не писатель… Алексиевич - профессиональная русофобка, за что и получила Нобелевскую премию", - пишет Пушков в своём Telegram-канале.
Он отмечает, что оппозиция Белоруссии не удержалась и включила профессионального русофоба в свой совет по трансферу власти.
"Учитывая то, что нобелевская лауреатка назвала Белоруссию "страной полицаев", трансфер власти предполагается совершить именно полицаям", - комментирует в Twitter "Голос Мордора".

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