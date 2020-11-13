Оппозиция Белоруссии лепит "сакральную жертву"? К "площади перемен" стекаются люди

В столице Белоруссии прошла акция в память о погибшем в драке Романе Бондаренко. Люди собрались в минском дворе, который оппозиция провозгласила "площадью перемен".

Согласно информации из белорусских Telegram-каналов, минувшим вечером молодой человек по имени Роман Бондаренко устроил драку с людьми, пытавшимися снять с забора бело-красные ленты, символизирующие флаг белорусских коллаборационистов и современной оппозиции. Приехавшие на место сотрудники милиции задержали всех участников и доставили в отделение для разбирательства.

Позже из отделения Бондаренко привезли в тяжёлом состоянии в больницу из-за травм, полученных в драке. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь молодого человека и в четверг, 12 ноября, он скончался.

В Минске с помощью сакральной жертвы пытаются оживить протесты, - уверена журналистка и блогер Юлия Витязева.

Она обращает внимание, что через оппозиционные Telegram-каналы вбрасывается информация, что Бондаренко избили не люди в штатском, а именно белорусские силовики. Это заставляет подозревать, что преступление совершили ради возобновления беспорядков, поясняет Витязева.

По мнению общественного деятеля Эрнеста Макаренко, Минск уже начинает брать ситуацию под свой контроль. Он считает, что, если Минск не будет терять хватку и расслабляться перед лицом опасности, это поможет вернуть в страну стабильность, пишет Nation News.