Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В ПАСЕ испугались правды о Навальном? Слуцкому отключили микрофон прямо на дебат...
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась см...
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, пры...
"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Пут...
Главная / Политика

Оппозиция Белоруссии готовит сюрпризы для Лукашенко – эксперт

29 января 2021, 11:55  •  113 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
До августовских протестов дело не дойдет
Всебелорусское народное собрание не будет иметь большого значения для республики. Важных решений на нем принимать не предполагается, а оппозиция не сможет использовать его как повод для новых массовых протестов. Однако "сюрпризы" для президента Александра Лукашенко будут уверен политолог Дмитрий Болкунец.
По его оценке, запланированное на 11 - 12 февраля шестое Всебелорусское народное собрание (ВНС) не станет знаковым событием для политической жизни страны, хотя бы потому что не имеет полномочий для принятия каких-либо решений. Туда приглашены 2700 кандидатов, согласованных комитетом госбезопасности. Все они поддерживают Лукашенко, представителей оппозиции там не будет. Максимум, что произойдет, – президент озвучит какие-то свои решения, которые не окажутся радикальными.
В то же время ожидать, что оппозиция воспользуется ВНС, чтобы поднять новую волну протестов, не приходится – время не то, считает Болкунец.
"Оппозиция придумает в дни собрания какие-то сюрпризы Лукашенко. Но ожидать, что в середине февраля, когда достаточно холодно, на улице будут массовые акции, я бы не стал",
– приводит "Украина.ру" мнение белорусского политолога.
Ранее эксперт предположил, что ВНС станет инструментом укрепления авторитарного режима в Белоруссии. При этом сам глава Республики утверждает, что именно на этом собрании случится передел власти в Белоруссии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



113
Источник
Похожие новости
29 января 2021, 08:15
Возмутившегося в ПАСЕ делегата Поклонская осадила на понятном ему языке
29 января 2021, 00:00
"Хотел уйти в Прибалтику": Студенту из Чечни пообещали печальную жизнь после митинга
29 января 2021, 05:30
Не спрятаться даже в пустыне: ВКС России утюжит боевиков, напавших на конвой в Сирии
29 января 2021, 01:50
В Госдуме назвали вещи своими именами: 500 тысяч человек убил не коронавирус
29 января 2021, 00:00
Стал похож на Чубайса. Бывший "хозяин Сибири" гуляет с навальнятами
29 января 2021, 03:40
"Пробитая голова оказалась пустой": Голованов разоблачил "избитого" на митинге за Навального
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 января 2021, 08:15
Возмутившегося в ПАСЕ делегата Поклонская осадила на понятном ему языке
29 января 2021, 00:00
"Хотел уйти в Прибалтику": Студенту из Чечни пообещали печальную жизнь посл...
29 января 2021, 05:30
Не спрятаться даже в пустыне: ВКС России утюжит боевиков, напавших на конвой в Сирии
29 января 2021, 01:50
В Госдуме назвали вещи своими именами: 500 тысяч человек убил не коронавирус
29 января 2021, 00:00
Стал похож на Чубайса. Бывший "хозяин Сибири" гуляет с навальнятами
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 января 2021, 01:35
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы террористов"
23 января 2021, 16:30
В центре Москвы проходит несогласованный митинг
27 января 2021, 06:45
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, прыгавшего по машине ФСБ
25 января 2021, 08:55
Михаил Хазин: У Путина осталась "козырная карта". Жертвы "глобальной чистки" планируют побег
22 января 2021, 13:05
Картинка с Путиным вывела из себя американского эксперта
23 января 2021, 01:55
"Это было предупреждением": "Симпсоны" опять напророчили будущее. Даже Собчак удивилась
24 января 2021, 15:30
Строители "Северного потока – 2" на сделку не пойдут
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.