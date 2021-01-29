Оппозиция Белоруссии готовит сюрпризы для Лукашенко – эксперт

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

До августовских протестов дело не дойдет

Всебелорусское народное собрание не будет иметь большого значения для республики. Важных решений на нем принимать не предполагается, а оппозиция не сможет использовать его как повод для новых массовых протестов. Однако "сюрпризы" для президента Александра Лукашенко будут уверен политолог Дмитрий Болкунец.

По его оценке, запланированное на 11 - 12 февраля шестое Всебелорусское народное собрание (ВНС) не станет знаковым событием для политической жизни страны, хотя бы потому что не имеет полномочий для принятия каких-либо решений. Туда приглашены 2700 кандидатов, согласованных комитетом госбезопасности. Все они поддерживают Лукашенко, представителей оппозиции там не будет. Максимум, что произойдет, – президент озвучит какие-то свои решения, которые не окажутся радикальными.

В то же время ожидать, что оппозиция воспользуется ВНС, чтобы поднять новую волну протестов, не приходится – время не то, считает Болкунец.

"Оппозиция придумает в дни собрания какие-то сюрпризы Лукашенко. Но ожидать, что в середине февраля, когда достаточно холодно, на улице будут массовые акции, я бы не стал",

– приводит "Украина.ру" мнение белорусского политолога.

Ранее эксперт предположил, что ВНС станет инструментом укрепления авторитарного режима в Белоруссии. При этом сам глава Республики утверждает, что именно на этом собрании случится передел власти в Белоруссии.