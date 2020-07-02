Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
Польша "назло России" подписала сотне своих лётчиков смертный приговор
Отдать Крым или нет? В прямом эфире задали самый провокационный вопрос и дали от...
Массовый побег: Хакеры вскрыли неудобные для Минобороны Украины документы
Главная / В России

Оппозиция – это нормально. Хождения единым строем в России до добра не доводят

02 июля 2020, 22:25  •  78 • В России

Марафонский забег «по голосованию по внесению поправок в Конституцию» завершен. Завершен с триумфальным счетом, высокой явкой и безусловной поддержкой Путина, который стал главным идеологом и мотором изменений в основном законе страны.

Как заметили многие, голосование фактически стало еще одним плебисцитом по доверию действующему президенту. Выборная статистика еще раз подтвердила очевидное. Путин – больше, чем просто президент. Он - лидер нации.

Однако статистика говорит еще много о чем другом.

Победа «путинского большинства» - совершенно не повод унижать и оскорблять тех, кто голосовал против поправок. Это – не война. И большинство на выборах (а это, безусловно, были своего рода выборы) это не победа в Сталинградской битве.

Во-первых, не нужно брать на себя слишком много. Сходить в выходной день на избирательный участок – это не то что не война, это даже не участие в реальной политике.

Во-вторых, проигравшие – это наши соотечественники, а не солдаты армии фельдмаршала Паулюса, которых теперь нужно под конвоем провести по Садовому кольцу.

Тем, кто оказался в меньшинстве, тоже нет смысла одеваться в траур.

22% - это крупная парламентская партия. А в Москве и ряде крупных регионов и вовсе треть избирателей проголосовали «против».

Не 3, не 5 не «статистическая погрешность» и не «кучка отщепенцев и предателей». Огромное число наших соотечественников придерживаются несовпадающей с нашей политической позицией.

Оппозиция правящей партии – это нормально. Критиковать правительство – это тоже нормально. Быть с чем-то несогласным – вообще преобладающая естественная реакция.

Тем, кто сделал борьбу с виртуальной пятой колонной своей профессией, стоит еще раз внимательно послушать, что сказал в своем телеобращении Владимир Путин.

- Вместе с тем понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против. Жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее.

Президент прямо сказал, что не надо требовать от людей встать в единый строй по одну из сторон баррикад. Хождения единым строем в России до добра не доводят.

Вообще в нашей политической культуре пора уже избавляться от терминологии 1937 года – с вечными врагами народа, власовцами, агентами Госдепа и прочим пропагандистским мусором, который у нормальных людей не вызывает ничего кроме тошноты.

Нас, в отличие от китайцев, не полтора миллиарда человек. А всего – 138 миллионов. Людьми не стоит разбрасываться. Впереди – очень много работы.

Предварительные итоги: 77,92% россиян проголосовали «за» поправки в Конституцию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
02 июля 2020, 08:25
Украина как биологический полигон США
02 июля 2020, 00:25
Валерий Фадеев, советник Президента РФ: Результат очень многих удивит. Потому что много было разговоров, что народ не поддержит
02 июля 2020, 00:25
Павел Крашенинников - о первых итогах голосования: Теперь у нас есть чёткие правила жизни на будущее
02 июля 2020, 10:25
Итоги голосования по Конституции после обработки 100% протоколов: поправки поддержало большинство граждан России
02 июля 2020, 02:55
«Гражданам не всё равно, что будет со страной»: как прошло голосование по поправкам к Конституции
02 июля 2020, 14:25
Русские, Бог и пенсии: что дадут принятые поправки в Конституцию
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 июля 2020, 03:00
Польша "назло России" подписала сотне своих лётчиков смертный приговор
02 июля 2020, 11:00
"Масштабный сброс": Маневр России по госдолгу США восхитил аналитиков Китая
02 июля 2020, 11:00
"Они никогда в жизни этого не сделают": Назван главный страх Украины перед ...
02 июля 2020, 03:00
"Упрячьте": Порошенко попытался взять Зеленского "на слабо"
02 июля 2020, 01:00
Великие потрясения или великая Россия? Михалков не дал шанса противникам поправок в К...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июня 2020, 01:00
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Конституцию
28 июня 2020, 02:00
Уничтожение Украины начнётся с геноцида? Депутат рады рассекретил "тайное соглашение" с МВФ
27 июня 2020, 16:00
Теперь и свиньи: реформы добрались до главного богатства Украины
30 июня 2020, 11:00
После слов Небензи в США обрушились на Россию с критикой: "Абсолютно неприемлемо"
27 июня 2020, 16:55
«Справка об отсутствии контакта с больными»: что известно о новых правилах работы санаториев на фоне COVID-19
28 июня 2020, 12:00
В Белоруссии предложили провести референдум по объединению с Россией
26 июня 2020, 12:00
Кирдык, о котором предупреждал Путин, близко. США готовят оккупацию?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.