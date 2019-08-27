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Оппозиционный парламент Венесуэлы попытался сорвать военное соглашение с Россией

27 августа 2019, 10:39  •  161 • Политика
Парламент Венесуэлы, который контролируется оппозицией, попытался сорвать новое военное соглашение с Россией. Соглашение было подписано министрами обороны двух стран. Депутаты настаивают, что следовало согласовать документ с ними.
Сразу же после подписания министрами обороны России и Венесуэлы Сергеем Шойгу и Падрино Лопесом 15 августа документ о военном сотрудничестве двух стран был признан историческим. Его основная часть касалась взаимодействия флотов. Однако спустя неделю Национальная ассамблея объявила военное соглашение недействительным.
Парламент Венесуэлы контролируется оппозицией, которая не одобряет тесные отношения между Каракасом и Москвой и предпочла бы сдать страну американским оккупационным властям. На это и направлена попытка сорвать соглашение.
В официальном "Твиттере" парламента опубликован документ, в котором говорится, что соглашение не было согласовано с профильным депутатским комитетом и парламентом. Кроме того, в сообщении объявлено "неконституционным" решение администрации Венесуэлы открыть посольство в КНДР.
Фото: твиттер/Национальная ассамблея Венесуэлы

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