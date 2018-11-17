Оппозиционного журналиста приказал убить лично наследный принц - ЦРУ

Центральное разведывательное управление США пришло к выводу, что приказ о убийстве оппозиционного журналиста отдавал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

Убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи мог заказать лично наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд. К такому выводу пришло ЦРУ.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой сразу на несколько источников в разведывательном ведомстве.

Отметим, что серьезной доказательной базой ЦРУ не располагает. Все доказательства базируются только на том, что Мухаммед бен Салман Аль Сауд является одной из самых, если не самой влиятельной фигурой в стране.

«Принятая позиция заключается в том, что убийство журналиста. не могло произойти без его ведома или участия», — приводит The Washington Post слова источника.