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«Оппозиционная платформа — За жизнь» подала документы в ЦИК Украины

15 июня 2019, 20:24  •  34 • Украина
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» подала документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Украины для регистрации кандидатом на внеочередных выборах в Верховную раду.
 
© zagittya.com.ua
 

«Мы идём побеждать, чтобы принести на Украину мир! «Оппозиционная платформа — За жизнь» подала документы на регистрацию в ЦИК», — сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу политического объединения.

Ранее партия «Голос», возглавляемая солистом музыкального коллектива «Океан Эльзы» Святославом Вакарчуком, также подала в ЦИК документы для участия во внеочередных выборах в Раду, которые назначены на 21 июля. 

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН оценил перспективы восстановления отношений между Москвой и Киевом.

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